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Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız 1.500 TL yatıyor

Nisan ayında giyim ve ayakkabı alışverişlerinize anında 1.500 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı sizleri bekliyor! Üstelik sadece birkaç adımda kampanyaya katılabilirsiniz.

Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız 1.500 TL yatıyor

Ziraat Bankası, Nisan 2025 boyunca geçerli dev bir kampanya ile kullanıcılarına 1.500 TL’ye kadar Bankkart Lira kazandırıyor. Giyim ve ayakkabı sektöründeki alışverişlerinize özel bu fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken oldukça basit!

🛍️ Nasıl Kazanırım?

Farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız alışverişlerde;

Harcama Tutarı (TL)

Kazanılan Bankkart Lira

7.500 TL – 14.999 TL

750 TL

15.000 TL ve üzeri

1.500 TL

💡 Bu fırsat sadece giyim ve ayakkabı sektöründeki üye iş yerlerinde ve Bankkart POS cihazlarında geçerlidir.

⚠️ Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Kurallar

Kampanya sadece bireysel Bankkart kullanıcıları için geçerli. (Bankkart Genç,

Bankkart Prestij, Prestij Plus dâhil; Bankkart Business ve Başak hariçtir.)

Aynı gün aynı işyerinden yapılan sadece ilk harcama kampanyaya dahil edilir.

Bankkart Liralar, alışverişten sonra anında yüklenir.

Bankkart Lira ödemeleri için kullanılabilir ve diğer kampanyalarla birleştirilemez.

Kampanya sürecinde yapılan alışverişin iptal veya iadesi halinde kazanılan Bankkart Lira geri alınır.

Ana faaliyeti giyim ve ayakkabı olmayan e-ticaret sitelerindeki alışverişler kampanyaya dahil değildir.

📱 Katılım Bilgileri

TCKN veya cep telefonu numaranız

Kartınızın son 6 hanesi

Güvenlik kodu ve görsel CAPTCHA doğrulaması

⏱️ Katılım yalnızca asıl kart sahipleri tarafından yapılabilir.

🟢 Kaynak: Daha fazla bilgi ve katılım için 👉 Bankkart Kampanya Sayfası

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