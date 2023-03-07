Ziraat Bankası müşterilerine geri iade ediyor! 25 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor!

Ziraat Bankası resmi internet adresinden açıkladığı yeni kampanya kapsamında müşterisi olan ve kartları lan vatandaşlara hediye para şeklinde ödeme yaptığını duyurdu.



Ziraat Bankası kampanyası detayları



Ziraat Bankası’nın yeni kampanya kapsamında müşterilerine hediye para sürprizi var. 1 Mart itibariyle başlayan kampanya için son başvuru tarihi ise 31 Mart olarak verildi. QR ile yapılan her 100 TL ve üzerindeki alışverişinizle kazanacaksınız.

Zaten yapmanız gereken alışverişler size aynı zamanda da para kazandıracak. Yapılan her 100 TL için verilen 10 TL hediye para ile 100 TL’ye kadar Bankkart Lira hediye nakit olarak kartınızdan harcanabilecek.



Ziraat Bankası hediye para kampanyasına katılım



Ziraat Bankası olan müşteriler için Bankkart Mobil ve Ziraat Mobil üzerinden QR ile POS’tan yapılacak alışverişler kazandırıyor. Aynı iş yerinden günde 1 kere yapılmak suretiyle kampanya süresince gerçekleştirilen tüm alışverişlerden taksitli ya da peşin fark etmeden kazanacaksınız. Her 100 TL alışverişe 10 TL hediye edilecek.



Ziraat Bankası kampanyalarında şartlar



Kampanya kapsamında müşterilerin özellikle QR ile ödeme yapacağını belirtmesi gerekmektedir. Ödemeniz QR ile yapıldığında ve 100 TL ya da üzerinde olduğunda size kazandıracak. Kampanyaya Bankkart müşterilerinin hepsi katılabilir. Bankkart Free, Bankkart Business ve Bankkart Başak müşterilerinin hepsi katılabilmektedir.



Hediye Para hemen hesaplarda



Ziraat Bankası kampanyasına katılmak isteyen ve Bankkart Lira kullanımlarını yapmak isteyen kişiler nakit çekimde değil harcamalarında kullanabilecektir. Yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda ise Hediye Lira’lar da geri alınmaktadır.