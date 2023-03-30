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Ziraat Bankası müşterileri o açıklamayı okumalı! Paralar siliniyor!

Ziraat Bankası müşterileri o açıklamayı okumalı! Paralar siliniyor! İşte Ziraat Bankası’nın resmi açıklamasının detayları...

Ziraat Bankası müşterileri o açıklamayı okumalı! Paralar siliniyor!

Özel ve kamu bankalarının yaptığı açıklamalara dair haberler özellikle müşterileri tarafından takip ediliyor. Ziraat Bankası ise zaman aşımına uğrayan hesaplara dair açıklama yaptı. Bu hesapların kapatılacağı ve parasına dokunmayan müşterilerin hesaplarındaki tutarların tamamının Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na aktarılacağı açıklandı. Ziraat Katılım Bankası buna dair hazırladığı listeyi yayımladı. Peki, Ziraat Bankası hesabındaki paraların silinmemesi için ne yapılması gerekiyor? İşte tüm detaylar...  


Ziraat Bankası hesapları boşaltıyor 


Ziraat Bankası müşterilerine hesapların zaman aşımına dair uyarı yaptı. Uyarısında “5411 sayılı bankacılık kanunu 62. maddeye göre bankalar nezdindeki katılım fonu, mevduat, emanet ve alacaklara dair hak sahipleri son işlemi on sene içinde olmayanlar zaman aşımına uğramış kabul edilmektedir. 1 kasım 2006 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Mevduat ve katılım fonu kabulüne, çekilmesine ve zaman aşımına uğrayan mevduat, alacak, emanet ve katılım fonuna ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelik’ çerçevesinde 8 maddeye uygun olarak zaman aşımı olan hesaplar Şubat ayından başlayarak 4 ay müddet hakkına sahiptir.” ifadelerine yer verdi. 


15 Haziran’a kadar banka sıfırlıyor 


Resmi internet adresinden yapılan açıklama doğrultusunda 10 senedir işlem yapılmamış hesapların zaman aşımına uğradığı kabul edilip varsa paraların boşaltılacağı ve hesapların kapatılacağı açıklandı. Son tarih ise 15 Haziran 2023 olarak verildi.  


Ziraat Bankası müşterisi olup da hesaplarında nakitleri bulunan vatandaşların son başvuru tarihinin mesai bitim saatine kadar şubelere giderek hesaplarındaki tutarları almaları gerekmektedir. Aksi halde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na hesaplardaki tutarların aktarılacağı belirtildi. Emanet ve mevduat hesapları sorgulamalarını Ziraat Bankası müşterilerinin internet bankacılığı üzerinden de yapabileceğini açıkladı. 

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