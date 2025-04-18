Ziraat Bankası muslukları fora etti; 36 ay vadeli 250 Bin TL veriyor

Tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçinin yükünü hafifletmek amacıyla sunulan bu finansman imkânı, hayvansal üretim yapanlara özel olarak hazırlandı.

Kredi Desteğiyle Üretim Güçleniyor 💪

Ziraat Bankası, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, süt üretimi, kanatlı hayvancılık, besicilik ve damızlık üretimi gibi faaliyetlerde bulunan üreticilere 250.000 TL'ye kadar kredi sağlıyor. Krediden yararlanan çiftçiler, borçlarını 36 ay vadeyle rahatça ödeyebiliyor.

Kimler Faydalanabilir? 👨‍🌾

Bu kredi, tarım sektöründe faaliyet gösteren, özellikle hayvansal üretimle uğraşan çiftçilere yöneliktir.

Bankadan Güçlü Mesaj: Çiftçimizin Yanındayız 🌱

Ziraat Bankası, sunduğu bu destekle çiftçilerin hem üretim gücünü artırmayı hem de sürdürülebilir tarımı teşvik etmeyi amaçlıyor. Gıda güvenliği ve yerli üretimin desteklenmesi adına atılan bu adım, kırsalda kalkınmayı da beraberinde getiriyor.

Başvuru Nasıl Yapılır? 📌

Başvurular yalnızca Ziraat Bankası şubeleri üzerinden kabul ediliyor.

Daha fazla bilgi almak isteyen üreticiler:

🔹 Ziraat Bankası Resmî Sitesi

🔹 Bulundukları bölgedeki Ziraat Odaları ile iletişime geçebilirler.

Derleme: gazeteoku.com