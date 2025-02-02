Ziraat Bankası muslukları açtı; 8.500 TL karşılıksız dağıtıyor

Bankkart sahiplerine özel olarak hazırlanan bu fırsatla, MNG Turizm üzerinden yapılan harcamalarda hem taksit avantajı hem de Bankkart Lira kazanma imkânı sunuluyor.

MNG Turizm’de 8.500 TL’ye Varan Bankkart Lira Kazanın!

Tatil planı yapan müşteriler için harika bir fırsat sunan kampanya, 9 Ocak - 9 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Bankkart kullanıcıları, MNG Turizm’den belirlenen tutarlarda harcama yaparak, anında Bankkart Lira kazanabilecek.

Kampanya Detayları ve Koşulları

📅 Kampanya Süresi: 9 Ocak - 9 Şubat 2025

📍 Geçerli Olduğu Yer: MNG Turizm

🎁 Kazanılabilecek Maksimum Ödül: 8.500 TL Bankkart Lira

Kazanım Şartları:

25.000 TL - 49.999 TL arasındaki tek seferlik harcamalara 2.500 TL Bankkart Lira

50.000 TL - 99.999 TL arasındaki tek seferlik harcamalara 5.500 TL Bankkart Lira

100.000 TL ve üzeri tek seferlik harcamalara 8.500 TL Bankkart Lira

Kampanyadan Kimler Faydalanabilir?

Bu avantajdan, Bankkart, Bankkart Prestij, Bankkart Genç ve Bankkart Başak kart sahipleri yararlanabilecek. Kredi kartı ve banka kartı özellikleriyle kampanyaya katılmak mümkün olacak.

Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyaya dahil olmak için şu yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

✅ Bankkart Mobil Uygulaması üzerinden başvuru yapmak

✅ bankkart.com.tr adresi üzerinden katılım sağlamak

✅ MNG yazıp 4757’ye SMS göndermek

🚨 Önemli Hatırlatma: Kampanyaya katılım sağlanmadan yapılan harcamalar için ödül kazanımı mümkün olmayacak.

Bankkart Lira Ne Zaman ve Nasıl Yüklenir?

Tüm kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin Bankkart Liraları anında kartlarına yüklenecek. Ancak, ödemelerin mutlaka Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekiyor.

Ziraat Bankası’ndan Avantajlı Kampanyalar Devam Ediyor

Ziraat Bankası, son dönemde müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik sunduğu kampanyalarla öne çıkıyor. Bu kampanya ile tatil yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunulurken, Bankkart kullanıcıları için avantajlar artırılıyor.

Kaynak: Daha fazla detay ve başvuru için Bankkart Resmi Web Sitesi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Derleme: Gazeteoku.com