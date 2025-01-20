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Ziraat Bankası kartı olanlara 2500 TL para veriliyor

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik yeni kampanyalarını duyurdu.

Ziraat Bankası kartı olanlara 2500 TL para veriliyor

Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Ziraat Bankası, 1 Aralık 2024-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Bankkart kredi kartı özelliği için başvuran yeni müşterilerine büyük fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında, Bankkart sahipleri, belirli şartları yerine getirerek toplamda 2.500 TL Bankkart Lira kazanabilecekler.

Kampanyanın Detayları ve Koşulları

Ziraat Bankası’nın bu yeni kampanyası, 2 Aralık 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, Bankkart Mobil üzerinden kampanyaya katılmalı ve alışveriş yapmadan önce kayıt olmalıdırlar. Kampanya, yalnızca Bankkart üye işyerlerinde ve Bankkart POS cihazlarından yapılan alışverişlerde geçerli olacak.

Ziraat Bankası kartı olanlara 2500 TL para veriliyor32

Bankkart Lira Kazanma Şartları

Kampanya süresi boyunca, Bankkart kredi kartı özelliğiyle yapılacak her 1.000 TL ve üzeri alışveriş için 250 TL Bankkart Lira hediye edilecek. Bu işlemle birlikte, bir müşteri toplamda 2.500 TL Bankkart Lira kazanabilir. Kampanyanın avantajlarından yararlanabilmek için, aynı gün içinde aynı işyerinde yapılan işlemlerden yalnızca ilk işlem kampanyaya dahil edilecektir. Kuyum sektörü ve fatura ödemeleri ise kampanya kapsamında yer almaz.

Önceden Kredi Kartı Alanlar İçin Şartlar

Ziraat Bankası, daha önce Bankkart kredi kartı almış ve iptal etmiş olan müşterilerinin de kampanyadan yararlanabilmesi için bir koşul belirledi. Bu müşterilerin, kredi kartlarını başvuru tarihinden en az 90 gün önce iptal etmiş olmaları gerekmektedir.

Hediye Bankkart Liralar Ne Zaman Yüklenir?

Kampanyaya katılım sağlayan ve gerekli şartları yerine getiren müşterilerin kazandığı Bankkart Liralar, kartlarına anında yüklenecektir. Bu sayede kullanıcılar, kazandıkları hediyeleri hemen harcamaya başlayabilirler.

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