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Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para

Ziraat Bankası, yılbaşı öncesinde müşterilerine özel bir kampanya sunuyor. Touristica üzerinden yapacağınız belirli tutarlardaki alışverişlerle, 8.500 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanabilirsiniz.

Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para

Kampanya 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli. Yılbaşını daha avantajlı hale getirmek isteyenler için bu fırsat kaçırılmayacak bir fırsat!

Kampanya Detayları ve Ödül Tutarları

Touristica’dan yapılacak tek seferlik alışverişler için kazanç detayları:

25.000 TL - 49.999 TL alışverişe: 2.500 TL Bankkart Lira

50.000 TL - 99.999 TL alışverişe: 5.500 TL Bankkart Lira

100.000 TL ve üzeri alışverişe: 8.500 TL Bankkart Lira

Kampanya Şartları

Kampanya, 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyaya katılım, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr veya SMS ile sağlanabilir.SMS ile katılmak için “TOURISTICA” yazıp 4757’ye göndermeniz yeterlidir.

Asıl kart sahibi tarafından kampanyaya katılım sağlanması gerekmektedir.
Alışverişlerin, Ziraat Bankası’na ait Bankkart POS cihazları üzerinden yapılması zorunludur. Kampanya müşteri bazlıdır ve bir müşteri yalnızca bir kez katılabilir.

Kazanılan Bankkart Liralar Hakkında

Kazanılan Bankkart Liralar 7 Ocak 2025 tarihinde yüklenecek.

Kullanım süresi 9 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Kullanılmayan tutarlar 10 Şubat 2025 itibarıyla geri alınacaktır.

Nasıl Katılırım?

Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden giriş yaparak kampanyaya katılabilirsiniz. Alternatif olarak, SMS yöntemiyle hızlıca dahil olabilirsiniz.

Kaynak: Ziraat Bankası Touristica Kampanyası

Derleme: Gazeteoku.com

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