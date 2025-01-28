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Ziraat Bankası kampanyası; SMS atan 50 bin TL alıyor

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya sayesinde, nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaya gitmeden yalnızca bir SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek.

Ziraat Bankası kampanyası; SMS atan 50 bin TL alıyor

Kampanya, tüm vatandaşlara açık olup, Ziraat Bankası müşterisi olsun olmasın, herkes kredi başvurusunda bulunma şansı yakalıyor. Başvuru için tek yapılması gereken şey, bankanın belirlediği formata uygun bir SMS göndermek. SMS ile başvuru yapanlar, ihtiyaçları doğrultusunda 50 bin TL’ye kadar kredi kullanabiliyor ve başvurular 36 aya kadar vadeli olarak yapılabiliyor.

Ziraat Bankası SMS İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu için, Türkiye’nin en büyük kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, kullanıcılarına kolaylık sağlamaktadır. Başvuruyu, bankaya kayıtlı cep telefonlarından şu şekilde yapabilirsiniz: TUKETICI yazıp bir boşluk bırakın, ardından T.C. Kimlik Numaranız, kredi tutarı, vade süresi ve aylık net gelir bilgilerinizi ekleyin. Bu mesajı 4747 numarasına göndererek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Ziraat Bankası kampansı; SMS atan 50 bin TL alıyor2

Ziraat Bankası, bu kampanyada %4,35 faiz oranı ile kredi sunuyor. Aylık taksitler, vade seçimine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, 36 ay vadeli 50 bin TL kredi kullanıldığında toplam ödeme tutarı 118.377 TL, aylık taksit tutarı ise 3.280 TL olarak hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kolay kredi başvurusu seçeneği, bankacılık sektöründeki dijital dönüşümün güzel örneklerinden biri olup, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve güvenilir çözümler sunmak için tasarlanmıştır.

Kaynak: Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi

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