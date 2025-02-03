Ziraat Bankası ile hayaller gerçek; 12 ay ödemesiz, 84 ay vadeli kredi

Genç Çiftçi Kredisi ile 3.000.000 TL’ye kadar finansman imkanı sunan banka, tarımsal üretim yatırımlarını destekliyor. 12 ay ödemesiz dönem ve düşük faiz avantajıyla dikkat çeken bu kredi, özellikle süt hayvancılığı, seracılık, arıcılık gibi alanlarda faaliyet gösteren gençler için kritik bir fırsat. İşte detaylar…

Genç Çiftçi Kredisi ile Tarımsal Üretiminizi Büyütün!

Ziraat Bankası’nın bu özel kredisi, 18-40 yaş aralığındaki genç çiftçilere yönelik tasarlandı. Kredinin temel amacı, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği artırmak ve genç nesillerin kırsalda kalmasını teşvik etmek. Krediyle finanse edilebilecek başlıca yatırımlar şunlar:

Canlı hayvan alımı (büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvanlar),

Sera kurulumu ve basit tarımsal altyapı inşaatı,

Makine-ekipman temini (traktör dışındaki üretim araçları),

Kiralık araziler için destek ve işletme giderlerinin karşılanması.

Kredi, tarımın farklı dallarında faaliyet gösteren gençlerin ihtiyaçlarına özel esnek kullanım seçenekleri sunuyor.

Kimler Başvurabilir? Şartlar Neler?

Krediden yararlanmak için öncelikle Ziraat Bankası’nın belirlediği tarımsal faaliyet kriterlerini karşılamak gerekiyor. Ayrıca, ilgili yılın Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen sübvansiyonlu kredi şartlarına uygunluk şartı aranıyor. Örneğin, projenizin teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olması, tarımsal üretim belgenizin bulunması ve kredinin amacı dışında kullanılmaması gerekiyor.

Kriterleri sağlayan genç çiftçiler, sıfır faizli veya düşük faizli geri ödeme seçeneklerinden yararlanabiliyor. Bu sayede, üretim sürecinde nakit akışı sorunu yaşanmadan yatırımlarınızı büyütebilirsiniz.

12 Ay Erteleme ile Rahat Nefes Alın!

Ziraat Bankası, genç çiftçilere üretim sürecinde maddi rahatlama sağlamak için 12 ay geri ödeme ertelemesi sunuyor. Bu süre boyunca yalnızca faiz ödemeleri yapılıyor, anapara taksitleri ise 13. aydan itibaren başlıyor. Böylece, ilk yılınızı yatırımlarınızı verimli hale getirmek için kullanabilirsiniz.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Süreç

Krediye başvurmak isteyenlerin Ziraat Bankası şubelerine veya dijital kanallara aşağıdaki belgelerle başvurması gerekiyor:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Tarımsal faaliyet belgesi (ÇKS kaydı veya ilgili kurumlardan alınacak belge),

Proje dosyası (Yatırım planı, maliyet analizi ve geri ödeme stratejinizi içeren dokümanlar).

Başvurular, bankanın uzmanları tarafından değerlendirildikten sonra en kısa sürede sonuçlandırılıyor. Süreçte danışmanlık hizmeti alarak projenizi daha etkin şekilde planlayabilirsiniz.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi

Düşük Maliyet: Sübvansiyonlu faiz oranlarıyla uzun vadeli finansman.

Esnek Kullanım: Hayvancılıktan seracılığa kadar geniş kapsamlı destek.

Devlet Desteği: Resmi kurumlarla uyumlu kriterlerle güvenilir bir program.

Kaynak: Ziraat Bankası ve tarım sektörü uzmanlarından derlenmiştir.

Derleme: Gazeteoku.com