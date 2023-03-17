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Ziraat Bankası hesabı olanlara duyurdu! 15 bin TL ödenecek

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlara güzel haber verdi.

Ziraat Bankası hesabı olanlara duyurdu! 15 bin TL ödenecek

Emeklilik işlemlerini sürdüren EYT'lilere yönelik hem kamu bankaları hem de özel bankalar kampanyalar açıklamaya devam ediliyor. Ziraat bankası da EYT ile emekli olacaklara kişilere yönelik kapsamlı bir promosyon kampanyası açıkladı.
Türkiye'de geçtiğimiz yıldan beri hem kamu hem de özel bankalar emeklilik promosyon kampanyalarına sürdürmekte son olarak çıkacak olan yeni yasa ile sayısı 2 milyonu aşkın EYT’lilere yönelik kampanyalar düzenlenmeye başlandı. Bankalar bu yolla müşteri portföylerini büyük oranda geliştirebiliyorlar. Emeklileri maaş müşterisi olmaya ikna eden bankalar cazip promosyon teklifleri ile emeklilere kendi bünyesine çekmeye çalışıyor. Emekli maaş promosyonu kampanyaları ile emeklilere çok önemli ödemeler gerçekleştiriliyor. Son zamanlarda ise kampanya kapsamına EYT'liler girmeye başladı ve EYT'li emeklilere özel maaş promosyonu paketleri bankalar tarafından tek tek açıklanıyor. Ziraat Bankası da buna dair geçtiğimiz günlerde yeni bir kampanyanın duyurusunu yaptı. Ziraat Bankası tarafından EYT’'liler için özel olarak hazırlanan promosyon paketi merak edilerek araştırılıyor. Ziraat Bank tarafından hazırlanan emekli promosyonunun detayları sizler için haberimizde yer alıyor.

EYT'LİLERE EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU PAKETİ!

EYT'liler emeklilik işlemlerini devam ettirirken emekli maaşlarını hangi bankadan almak istediklerine dair bilgiyi de Sosyal Güvenlik Kurumuna veriyorlar. Bu şekilde emekli olduktan sonra kişinin tercih ettiği banka üzerinden maaş ödemeleri gerçekleştiriliyor. Emekli maaşları yatmaya başladıktan sonra da banka değişiklikler yapabiliyor. SGK sistemine emekli olarak Katılacak olan EYT'liler için emeklilik işlemleri devam ederken bankalar bu kişilerin kendileri ile çalışmalarını sağlamak için özel kampanyaları duyuruyorlar. Ziraat Bankası'nın duyurmuş olduğu son kampanya büyük bir ilgi topladı.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU ÖDEMELERİ!

Ziraat Bankası tarafından yürütülecek olan kampanyaya göre emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alacak emeklilere maaş promosyonu ödemeleri gerçekleştirilecek. Bu kampanya kapsamında EYT'liler maaşlarının miktarlarına göre belirlenen emekli maaş promosyonu ödemesi alabilecekler. EYT'lilerin en düşük emekli maaşlarının 5.500 Türk lirası olacağı düşünülürse alınabilecek minimum maaş promosyonu ödeme miktarı 3.500 Türk lirası olacak. Emekli maaşı 5.500 Türk lirası ile 7.500 Türk lirası arasında olan EYT'liler Ziraat Bankası'ndan 3.500 Türk lirası maaş promosyonu ödemesi alacaklar.

Emekli maaşları 7.500 Türk lirası ile 10.000 Türk lirası arasında olan EYT'liler ise Ziraat Bankası'ndan 4.500 Türk lirası maaş promosyonu ödemesi alabilecekler. EYT'lilerin emekli maaşları 10 bin TL’yi geçerse o zaman Ziraat Bankası 5 bin TL maaş promosyonu ödemesi gerçekleştirecek. Ziraat Bank tarafından EYT'lilere özel olarak hazırlanan promosyon paketi ve ihtiyaç kredisine dair merak edilen detaylar haberimizden.

10.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ VERİLECEK!

Ziraat Bankası EYT’lilere verilecek olan promosyonun yanında eğer isterlerse uygun faiz oranı ile ihtiyaç kredisi sunulacağını açıkladı. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre EYT'lilere 10 bin TL de ihtiyaç kredisi tanımlanacak. İsteyen EYT'liler bu ihtiyaç kredisinden faydalanabilecekler. Bu krediyi kullanan kişiler Ziraat Bankası'ndan 5 bin TL promosyon ve 10 bin TL ihtiyaç kredisi olmak üzere toplamda 15 bin TL para almış olacaklar.

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