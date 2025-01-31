Ziraat Bankası hesabı olanlar yaşadı; Her şey ücretsiz

Süper Şube uygulaması, Bu yenilikçi hizmet, bankacılık işlemlerini daha uygun maliyetlerle gerçekleştirmek isteyen müşteriler için çeşitli avantajlar sağlamayı amaçlıyor.

Ziraat Bankası Süper Şube: Müşterilere Özel Ekonomik Avantajlar

Ziraat Bankası’nın Süper Şube hizmeti, bankacılık masraflarını minimize etmek isteyen kullanıcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Süper Şube kullanıcıları, şubelerdeki işlemlerden farklı olarak, belirli avantajlardan faydalanabiliyor. Bu avantajlar arasında:

Kart Aidatından Muafiyet: Süper Şube sahipleri, kart aidatı ödemez (Ek kartlar dahil, Prestij Kart hariç).

Ücretsiz Sonradan Taksitlendirme: Kredi kartından yapılan alışverişler için 4 taksite kadar ücretsiz taksitlendirme imkanı sunuluyor.

Ücretsiz Para Transferleri: Ziraat Bankası hesapları arasında internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan para transferlerinden masraf alınmaz.

Masrafsız Para Çekme: Şubelerden yapılan para çekme işlemleri de ücretsizdir (SWIFT ve yabancı para işlemleri hariç).

Kamu ATM’lerinde Ücretsiz İşlem: Tüm kamu bankası ATM’lerinde para çekme ve yatırma işlemleri ücretsizdir (işlem limitleri dahilinde).

Süper Şube

Süper Şube, Ziraat Bankası’nın sunduğu şubesiz bankacılık hizmetidir ve internet ile mobil bankacılık platformları üzerinden aktif hale gelir. Bu hesap türü, bankacılık işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle yapılmasını sağlayarak, kullanıcılara pratik bir deneyim sunar.

Süper Şube Hesabı Nasıl Açılır?

Ziraat Bankası müşterisi olmayanlar, mobil bankacılık uygulamasını indirerek kolayca müşteri olabilir ve Süper Şube hizmetinden faydalanmaya başlayabilirler. Ziraat Bankası müşterileri ise mobil bankacılık uygulaması veya internet şubesi üzerinden “Yeni Başvuru > Süper Şube Başvuru” adımlarını takip ederek bu hizmete geçiş yapabilirler.

Kaynak: Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesi ya da mobil bankacılık uygulaması üzerinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.