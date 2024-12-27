GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Ziraat Bankası hesabı olanlar yaşadı: 10.000 TL ek ödeme verilecek!

Ziraat Bankası, 2024 yılının son günlerinde müşterilerine özel cazip bir kampanya sunuyor.

Ziraat Bankası hesabı olanlar yaşadı: 10.000 TL ek ödeme verilecek!

Bankkart kullanıcıları için düzenlenen bu kampanya kapsamında, belirli alışveriş tutarlarını karşılayan müşterilere 10.000 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı sağlanıyor. Kampanya, 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte detaylar...

10.000 TL Bankkart Lira Fırsatı

Ziraat Bankası, 25 Kasım – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile Bankkart kullanıcılarına özel hediye puan fırsatları sunuyor. Kampanyanın ayrıntıları şu şekilde:

Alışveriş Tutarı ve Kazanılacak Bankkart Lira Miktarı

50.000 TL – 99.999 TL alışveriş yapanlar: 5.000 TL Bankkart Lira

100.000 TL ve üzeri alışveriş yapanlar: 10.000 TL Bankkart Lira

Kazanılan Bankkart Liralar, 7 Ocak 2025 tarihinde kullanıcı hesaplarına yüklenecek ve 7 Şubat 2025 tarihine kadar harcanabilecek.

Ziraat Bankası hesabı olanlar yaşadı 10.000 TL ek ödeme verilecek1

Kampanyaya Katılım Koşulları

Kampanya, Ziraat Bankası Bankkart kredi kartı veya banka kartı sahiplerine yöneliktir.

Aralık ayında Ziraat Bankası müşterisi olan yeni kullanıcılar da bu fırsattan yararlanabilir.

Kampanya, Doğtaş mağazalarından veya dogtas.com üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerlidir.

Ziraat Bankası, kampanya şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Kampanyaya Katılım Yöntemleri

Kampanyaya katılım oldukça kolay ve birkaç adımda tamamlanabiliyor:

Bankkart Mobil uygulaması üzerinden kayıt,

Bankkart.com.tr web sitesi aracılığıyla başvuru,

SMS ile katılım.

Ek Avantajlar: 9 Taksit Fırsatı

Kampanya kapsamında Doğtaş mağazalarından yapılan alışverişlerde, peşin fiyatına 9 taksit seçeneği sunuluyor. Bu avantaj, müşterilere daha esnek ödeme imkânı sağlıyor.

Kaynak:

Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi

Doğtaş Kampanya Detayları

Bankkart Mobil Uygulaması

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor
Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş
1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi 1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi
O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak
SON HABERLER
Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu
Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü? Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü?
1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir? Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir?
Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü
İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor