Ziraat Bankası hesabı olanlar yaşadı: 10.000 TL ek ödeme verilecek!

Bankkart kullanıcıları için düzenlenen bu kampanya kapsamında, belirli alışveriş tutarlarını karşılayan müşterilere 10.000 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı sağlanıyor. Kampanya, 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte detaylar...

10.000 TL Bankkart Lira Fırsatı

Ziraat Bankası, 25 Kasım – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya ile Bankkart kullanıcılarına özel hediye puan fırsatları sunuyor. Kampanyanın ayrıntıları şu şekilde:

Alışveriş Tutarı ve Kazanılacak Bankkart Lira Miktarı

50.000 TL – 99.999 TL alışveriş yapanlar: 5.000 TL Bankkart Lira

100.000 TL ve üzeri alışveriş yapanlar: 10.000 TL Bankkart Lira

Kazanılan Bankkart Liralar, 7 Ocak 2025 tarihinde kullanıcı hesaplarına yüklenecek ve 7 Şubat 2025 tarihine kadar harcanabilecek.

Kampanyaya Katılım Koşulları

Kampanya, Ziraat Bankası Bankkart kredi kartı veya banka kartı sahiplerine yöneliktir.

Aralık ayında Ziraat Bankası müşterisi olan yeni kullanıcılar da bu fırsattan yararlanabilir.

Kampanya, Doğtaş mağazalarından veya dogtas.com üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerlidir.

Ziraat Bankası, kampanya şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Kampanyaya Katılım Yöntemleri

Kampanyaya katılım oldukça kolay ve birkaç adımda tamamlanabiliyor:

Bankkart Mobil uygulaması üzerinden kayıt,

Bankkart.com.tr web sitesi aracılığıyla başvuru,

SMS ile katılım.

Ek Avantajlar: 9 Taksit Fırsatı

Kampanya kapsamında Doğtaş mağazalarından yapılan alışverişlerde, peşin fiyatına 9 taksit seçeneği sunuluyor. Bu avantaj, müşterilere daha esnek ödeme imkânı sağlıyor.

Kaynak:

Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi

Doğtaş Kampanya Detayları

Bankkart Mobil Uygulaması