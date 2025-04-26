Ziraat Bankası hesabı olanlar için ay sonunda bitecek

Eğitimden sağlığa, tatilden alışverişe kadar geniş bir yelpazeye yayılan kampanyalarda, bazı fırsatların Nisan ayı sonu ve Mayıs ayı ortasında sona ereceği bildirildi.
İşte öne çıkan bazı kampanya başlıkları ve tarihler:
Bankkart ile Büyük Fırsatlar 🚀
23 Nisan’a özel alışverişlerde 300 TL Bankkart Lira
Kask ve koruyucu ekipman alışverişlerinde 1.000 TL Bankkart Lira (31 Mayıs 2025’e kadar)
İlk Bankkart kredi kartına 2.500 TL Bankkart Lira (31 Temmuz 2025’e kadar)
Giyim ve Alışveriş Avantajları 👗🛍️
Beymen, Vakko, W Collection, NetWork ve Divarese mağazalarında 4 taksit fırsatı
Giyim ve ayakkabı alışverişlerine toplamda 1.500 TL Bankkart Lira
Trendyol’da 6 taksit imkanı
Tatil ve Seyahat İndirimleri ✈️🏖️
Touristica ve Coral Travel’dan tatil rezervasyonlarına 8.500 TL Bankkart Lira
Obilet'te bilet alımlarında 150 TL Bankkart Lira
Pazarama Tatil’de Bankkart Prestij sahiplerine özel %10 indirim
Yolcu360 araç kiralamalarda %10-15 indirim
Market ve Akaryakıt Alışverişlerinde Destek 🛒⛽
Market, bakkal, kasap, manav alışverişlerine toplamda 500 TL Bankkart Lira
Emeklilere market alışverişlerinde 1.500 TL Bankkart Lira
Akaryakıt ve otogaz harcamalarında 270 TL Bankkart Lira
Elektronik ve Eğitimde Fırsatlar 💻🎓
Monster Notebook, Troy, Vatan Bilgisayar gibi mağazalarda 12'ye varan taksit imkanları
Online Dil Okulu’nda %55'e varan indirimler
Rosetta Stone üzerinden ücretsiz dil eğitimi erişimi
EBSCOhost üzerinden ücretsiz dijital kütüphane erişimi
Son Tarihlere Dikkat! ⏰
Bazı kampanyaların son katılım tarihi 30 Nisan 2025, bazıları ise 15 Mayıs 2025 ve 31 Mayıs 2025 olarak belirlenmiş durumda.
Kaynak: Gazeteoku.com - https://www.bankkart.com.tr/kampanyalar