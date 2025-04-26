Ziraat Bankası hesabı olanlar için ay sonunda bitecek

Eğitimden sağlığa, tatilden alışverişe kadar geniş bir yelpazeye yayılan kampanyalarda, bazı fırsatların Nisan ayı sonu ve Mayıs ayı ortasında sona ereceği bildirildi.

İşte öne çıkan bazı kampanya başlıkları ve tarihler:



Bankkart ile Büyük Fırsatlar 🚀

23 Nisan’a özel alışverişlerde 300 TL Bankkart Lira

Kask ve koruyucu ekipman alışverişlerinde 1.000 TL Bankkart Lira (31 Mayıs 2025’e kadar)

İlk Bankkart kredi kartına 2.500 TL Bankkart Lira (31 Temmuz 2025’e kadar)



Giyim ve Alışveriş Avantajları 👗🛍️

Beymen, Vakko, W Collection, NetWork ve Divarese mağazalarında 4 taksit fırsatı

Giyim ve ayakkabı alışverişlerine toplamda 1.500 TL Bankkart Lira

Trendyol’da 6 taksit imkanı





Tatil ve Seyahat İndirimleri ✈️🏖️

Touristica ve Coral Travel’dan tatil rezervasyonlarına 8.500 TL Bankkart Lira

Obilet'te bilet alımlarında 150 TL Bankkart Lira

Pazarama Tatil’de Bankkart Prestij sahiplerine özel %10 indirim

Yolcu360 araç kiralamalarda %10-15 indirim





Market ve Akaryakıt Alışverişlerinde Destek 🛒⛽

Market, bakkal, kasap, manav alışverişlerine toplamda 500 TL Bankkart Lira

Emeklilere market alışverişlerinde 1.500 TL Bankkart Lira

Akaryakıt ve otogaz harcamalarında 270 TL Bankkart Lira





Elektronik ve Eğitimde Fırsatlar 💻🎓

Monster Notebook, Troy, Vatan Bilgisayar gibi mağazalarda 12'ye varan taksit imkanları

Online Dil Okulu’nda %55'e varan indirimler

Rosetta Stone üzerinden ücretsiz dil eğitimi erişimi

EBSCOhost üzerinden ücretsiz dijital kütüphane erişimi





Son Tarihlere Dikkat! ⏰

Bazı kampanyaların son katılım tarihi 30 Nisan 2025, bazıları ise 15 Mayıs 2025 ve 31 Mayıs 2025 olarak belirlenmiş durumda.

Kaynak: Gazeteoku.com - https://www.bankkart.com.tr/kampanyalar