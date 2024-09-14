Ziraat bankası hesabı olanlar dikkat! Bugünden sonra ek ödeme almak için bankaya gitmenize gerek yok!

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni nakit kampanyasında artık banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de hızlı bir şekilde nakit kredi kullanabileceğiniz bir ihtiyaç kredisi kampanyası başladı.

Ziraat Bankası hesabımızın olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları veya mobil uygulamalar üzerinden 100.000 tl'ye kadar gelir belgesiz olarak bireysel tüketici kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için banka kredi politikalarına uygun müşteri olmanız halinde sizlerin emekli veya sigortalı olarak uzun süredir aynı iş yerinde çalışıyor olmanız durumunda işlemleriniz sağlanacaktır.

Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılmak için başvurularını gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşterilere uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi verilecektir.

Ziraat Bankası kredi başvurularını gerçekleştirmek için mobil uygulamalar üzerinden onay alan tüm bireysel müşteriler hesaplarına bu ödemeleri anında atabilirsin.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız aynı zamanda banka şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden de kredi başvuru formunu doldurduktan sonra hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.