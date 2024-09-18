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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank promosyonlara zam yaptı

Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde emeklilere sunulan promosyon tutarları güncellendi.

Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank promosyonlara zam yaptı

Kamu bankaları, emeklilere yönelik yeni kampanyalarını duyurarak cazip fırsatlar sunuyor. İşte bankaların açıkladığı güncel promosyon rakamları ve detaylar.

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Özel Promosyon Kampanyası

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik promosyon kampanyasında değişikliğe gitmedi ancak sunduğu avantajlı tutarlarla dikkat çekiyor. Bankanın promosyon rakamları şu şekilde:

10.000 TL’ye kadar olan emekli maaşları için (10.000 TL hariç), 3 yıl için toplam 5.000 TL promosyon.
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasındaki maaşlar için, 3 yıl için toplam 8.000 TL promosyon.
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasındaki maaşlar için, 3 yıl için toplam 10.000 TL promosyon.
20.000 TL ve üzeri maaşlar için, 3 yıl için toplam 12.000 TL promosyon.

Halkbank Eylül 2024 Promosyon Tutarları

Halkbank, emeklilere sunduğu promosyon tutarlarını güncelledi ve yeni rakamlarını açıkladı:

10.000 TL’ye kadar olan emekli maaşları için (10.000 TL hariç), 3 yıl için toplam 5.000 TL promosyon.
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasındaki maaşlar için, 3 yıl için toplam 8.000 TL promosyon.
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasındaki maaşlar için, 3 yıl için toplam 10.000 TL promosyon.
20.000 TL ve üzeri maaşlar için, 3 yıl için toplam 12.000 TL promosyon.

VakıfBank'tan Emeklilere 24.000 TL'ye Varan Promosyon

VakıfBank, emeklilere yönelik kampanyasında hem promosyon tutarlarını hem de ek avantajları bir arada sunuyor. Bankanın açıklamasına göre:

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacak. Ek olarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapılacak alışverişlerde, aylık toplamda 1.000 TL'ye, 12 ayda ise 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacak. Toplamda, emekliler 24.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilecekler.

Son Başvuru Tarihi 30 Eylül

VakıfBank, kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler için son başvuru tarihini 30 Eylül 2024 olarak belirledi. Bu tarihe kadar başvuru yapan emekliler, maaş tutarlarına göre belirlenen promosyonlardan ve ek avantajlardan faydalanma hakkı kazanacaklar.

Güncellenen promosyon kampanyalarıyla kamu bankaları, emeklilere önemli fırsatlar sunuyor. Maaşlarını belirtilen bankalara taşıyan emekliler, hem nakit promosyon ödemesi alabilecek hem de çeşitli avantajlardan yararlanabilecekler.

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