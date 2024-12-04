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Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank! Aralık 2024 emekli promosyonlarını yeniledi

Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri, Aralık ayıyla birlikte yeniden güncellendi.

Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank! Aralık 2024 emekli promosyonlarını yeniledi

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını taşıyanlara sundukları avantajlı promosyon kampanyalarını duyurdu. İşte detaylar:

Ziraat Bankası Aralık 2024 Emekli Promosyon Kampanyası

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik promosyon tutarlarını koruyarak aşağıdaki ödemeleri sunuyor:

10.000 TL’ye kadar (10.000 TL hariç): 3 yıl için toplam 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç): 3 yıl için toplam 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç): 3 yıl için toplam 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 3 yıl için toplam 12.000 TL


Halkbank Aralık 2024 Promosyon Tutarları

Halkbank da Aralık ayına özel kampanyasında Ziraat Bankası ile benzer tutarlarla dikkat çekiyor:

10.000 TL’ye kadar (10.000 TL hariç): 3 yıl için toplam 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç): 3 yıl için toplam 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç): 3 yıl için toplam 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 3 yıl için toplam 12.000 TL

Vakıfbank Emekli Promosyon Kampanyası: 24.000 TL’ye Kadar Avantaj

Vakıfbank, emeklilere özel kampanyasıyla rakiplerinden ayrışıyor. Emekli maaşını Vakıfbank’a taşıyanlar için:

12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi sunuluyor. Ayrıca VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile yapılacak alışverişlerde aylık 1.000 TL, toplamda 12.000 TL’ye kadar ek nakit ödeme fırsatı bulunuyor.

Toplamda 24.000 TL’ye kadar ulaşan bu avantajlı kampanya için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak açıklandı.

Promosyonlardan faydalanmak için maaşınızı ilgili bankaya taşımanız ve 3 yıl boyunca aynı bankada kalmayı taahhüt etmeniz gerekiyor.
Ödemeler, maaş tutarınıza ve bankaların belirlediği kriterlere göre farklılık gösterebiliyor.

Kaynak: Gazeteoku.com özel haberi

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