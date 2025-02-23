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Ziraat Bankası emeklilerin hesaplarına 29.500 TL yatırıyor!

Emekli maaş promosyonu kampanyaları arasında rekabet devam ederken, Ziraat Bankası’ndan emekli müşterilerine yönelik dikkat çekici bir kampanya duyurusu geldi. Peki, Ziraat Bankası emeklilere ne kadar ödeme teklif ediyor?

Ziraat Bankası emeklilerin hesaplarına 29.500 TL yatırıyor!

Türkiye’deki bankalar, emekli müşterilere yönelik önemli kampanyalar açıklamaya devam ediyor. Bu kampanyalar, emekli maaş promosyonları da dahil olmak üzere, emeklilere önemli nakit ödemeler sağlıyor. Emeklilere özel olarak açıklanan bu kampanyalar, müşterilerin nakit sorunlarına çözüm vaat ediyor. Ziraat Bankası’nın sunduğu kampanya ise en dikkat çekici olanlardan biri.

Ziraat Bankası Emekli Paketi

Ziraat Bankası, emekli müşterileri için yeni bir paket kampanya başlattı. Bu kampanya yalnızca emekli maaş promosyonundan oluşmuyor; aynı zamanda ihtiyaç kredisi imkanı da sunuyor. Emekliler, ihtiyaç kredisi kullanarak maaş promosyonu ile birlikte toplu ödeme alabiliyorlar.

Ziraat Bankası emeklilerin hesaplarına 29.500 TL yatırıyor!99

Emekliler için açıklanan pakette, 17.500 TL limitli bir ihtiyaç kredisi yer alıyor. Bu ihtiyaç kredisi için düşük faiz oranları sağlanıyor. 36 ay vadeli olarak kullandırılan ihtiyaç kredisi, maaş promosyonu kampanyasının süresiyle paralellik gösteriyor. Üç yıl vade ile kullanılan bu ihtiyaç kredisinin aylık taksitleri, emekli maaşından otomatik olarak kesiliyor. Böylece, emekliler taksitleri takip etmek gibi ekstra bir yükle karşılaşmamış oluyor.

Toplamda 12.000 TL’lik promosyon eklenince, emekliler 29.500 TL’ye kadar nakit ödeme alabiliyorlar.

Kaynak: gazeteoku.com

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