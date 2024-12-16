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Ziraat Bankası düğmeye bastı 500 bin TL kredi fırsatını duyurdu! Hem faizsiz hem de 5 sene vade

Ekonomi düzelmeye başladı, Ziraat Bankası düğmeye bastı. Çiftçiler özel büyük avantajlar sunan bir kredi pakete devreye girdi. Ziraat Bankası 500 bin TL'lik faizsiz kredi için 10 yıl vade ödemesi kolaylığı da yaptı

Ziraat Bankası düğmeye bastı 500 bin TL kredi fırsatını duyurdu! Hem faizsiz hem de 5 sene vade

Ziraat Bankası kurumu vatandaşlara sunulsn faizsiz krediler, farklı hayvansal üretim faaliyetlerinde kullanılabiliyor. Bu çerçevede, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, besicilik, süt üretimi, damızlık hayvan üretimi, kanatlı hayvancılık (tavuk, hindi, bıldırcın, kaz, ördek ve devekuşu gibi), yumurta ve et üretimi ile arıcılık gibi işler de bulunuyor. Söz konusu faizsiz kredi, hem yatırım projelerinin faaliyete geçirilmesi hem de üretim aşamalarının desteklenmesi hedefiyle çiftçilere büyük bir kolaylık sağlıyor.

Tarımsal üretimi sonuna kadar desteklemek için önemli bir adım atan Ziraat Bankası, faizsiz destek kredisi başvurularını almaya başladı. Fakat, krediye hak kazanmak için tespit edilen kriterlerin karşılanması şart. Başvurusu kabul edilen çiftçiler, 500 bin TL'ye kadar, 60 aya varan vadelerle faizsiz kredi kullanma olanağına malik oluyor. Söz konusu finansman getirisi, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini geliştirmeleri ve üretim kapasitelerini büyütmeleri adına mühim bir destek yaratıyor.

Emlak Kulisi isimli haber sitesinde paylaşılan habere göre, Ziraat Bankası, bu faizsiz kredi desteğini yalnızca uygun şartları taşıyan kişilere verecek. Başvuru süreci için Ziraat Bankası şubelerinden veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden bilgi alınabilir. Kredi başvurusu kabul edilen çiftçiler, hayvancılık ve tarım alanlarında büyüme ve gelişme imkânı bulacaklar.

Ayrıca zara.ziraatodasi.org.tr'deki bilgilere göre alanında yatırımların ve genç çiftçi sayısının artırılmasına yönelik Ziraat Bankası tarafından genç çiftçilere yönelik 500.000 TL’ye kadar “%10 özkaynak katkısı” ile kredi desteği verilmektedir.

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