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Ziraat Bankası çiftçinin yanında! Borçların ödenmesinde böyle kolaylık daha önce yapılmadı!

Ziraat Bankası yine çiftçinin yanında boy gösterdi! Daha önce böyle ödeme kolaylığı yapılmadı! İşte çiftçi borçları 12 ay ertelenmesi hakkında detaylar...

Ziraat Bankası çiftçinin yanında! Borçların ödenmesinde böyle kolaylık daha önce yapılmadı!

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası tarafından verilen düşük faizli kredilerin, Kahramanmaraş’ta olan depremden sonra 1 sene ertelenmesi kararı alındı. Karar Resmi Gazete’den yayımlandı.  


Depremin yıkıcı etkisinden sonra birçok vatandaşın can ve mal kaybına uğramasıyla birçok banka, kurum ve kuruluş destekleyici adımlar attı. Ziraat Bankası ise deprem bölgesindeki il ve ilçelerde bulunan tarımla ilgilenen kişi ve işletmelere üretime devam etmeleri durumunda 12 ay borç erteleme sözü veriyor. Çiftçilerin Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi ya da diğer sistemler üzerinde kayıtları olması gerekmektedir.

 
Borcu 250.000 TL altında olanların otomatik yapılacak 


Alınan kararda ana para miktarı 250 bin TL’yi geçmeyen vatandaşların ertelemelerinin başvuru olmadan otomatik yapılacağı belirtildi. Ancak ana para borcu 250 bin TL’yi geçen kişilerin ise başvuruda bulunması gerekmektedir. Depremde tarım ürün ve varlıkları yüzde 30’un üzerinde zarar gören kişilere ve işletmelere incelemeler yapılarak erteleme imkanı sağlanacak. 


Borçların 12 ay süreyle ertelenmesi için son ödeme tarihinden itibaren 1 ay içinde yazılı başvuru yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda yer alan borçlar tazminat komisyonunun aldığı karardan itibaren, yani 6 Şubat’tan itibaren geçerlidir. Başvuru sürecinin sonuna kadar borçlar ertelenir ve takip başlatılmaz. 

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