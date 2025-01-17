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Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek

Ziraat Bankası, tapusu olanlara yönelik yeni bir finansman fırsatı sundu.

Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek

Artan nakit ihtiyaçları ve bankaların kredi onaylarında yaşanan zorluklara çözüm olarak, evini ipotek ederek kredi almak isteyen vatandaşlar için ipotekli ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı. Bu kampanya ile, başvuruda bulunan kişiler 120.000 TL’ye kadar kredi çekebilecekler.

İpotekli İhtiyaç Kredisi ile Hızla Nakit Erişimi

Ziraat Bankası'nın sunduğu ipotekli ihtiyaç kredisi kampanyası, özellikle gelir belgesi ve kredi notu nedeniyle kredi onayı almakta zorlanan tapu sahiplerine yönelik bir çözüm sunuyor. Bu yeni finansman paketinde, kredi limiti, teminat olarak gösterilen gayrimenkulün değerine göre belirleniyor.

Kredi Limiti ve Vade Seçenekleri

Kredinin azami limiti, teminat olarak gösterilen gayrimenkulün ekspertiz değerinin %80'ine kadar çıkabiliyor. Gayrimenkulün türüne göre vade seçenekleri de farklılık gösteriyor:

50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 ay vade imkânı,

50.001 TL ile 100.000 TL arasındaki krediler için 24 ay vade imkânı,

100.001 TL ve üzeri krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı sunuluyor.

Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılabiliyor. Başvuru için kimlik, gelir belgesi ve konutun tapusu gibi belgeler talep ediliyor. Ayrıca, kredi kullanan kişilere hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası gibi sigorta ürünleri de sunuluyor.

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Başvuru Süreci ve Koşullar

Ziraat Bankası'nın ipotekli ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurmak için, bankanın resmi web sitesinden veya en yakın şubesinden işlem yapılabilir.

Kaynak: Detaylı bilgi ve başvuru için Ziraat Bankası'nın resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz: www.ziraatbank.com.tr

Derleme: gazeteoku.com

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