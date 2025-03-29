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Ziraat Bankası aylık 3.620,26 TL taksitle başvuran herkese kredi veriyor

Ziraat Bankası, artan ekonomik kriz nedeniyle nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara yönelik 36 aya kadar vade imkanı sunan tüketici kredisi kampanyasını duyurdu.

Ziraat Bankası aylık 3.620,26 TL taksitle başvuran herkese kredi veriyor

Ziraat Bankası'nın açıkladığı tüketici kredisi, esnek ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. İşte temel bilgiler:

Kredi Tutarı: 50.000 TL’ye kadar (ihtiyaca göre artış gösterebilir) 

Vade Seçenekleri: 12 ila 36 ay arası

Faiz Oranı: Örnek hesaplamaya göre %4,99 aylık faiz ile 36 aylık vadede aylık taksit 3.620,26 TL, toplam geri ödeme 130.329,36 TL

Yıllık Maliyet Oranı (YMR): %113,80 (faiz, tahsis ücreti, sigorta ve diğer masraflar dahil)

 Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler

Krediden yararlanmak için gerekenler:

Yaş Sınırı: 18 yaşını doldurmuş olmak (bazı durumlarda 20 yaş şartı aranabiliyor)

Gelir Belgesi: Son 3 aya ait maaş bordrosu veya SGK hizmet dökümü

Kimlik Belgesi: T.C. kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi

Ek Belgeler: Bankanın talep ettiği diğer belgeler (örneğin, son 3 aya ait fatura)

⚠️ Önemli Not: Kredi başvurularında kredi notu ve gelir durumu kritik rol oynuyor. Aylık taksitler, belgelenebilir gelirin %50’sini geçemiyor

Not: Bu içerik, Ziraat Bankası’nın resmi duyuruları ve güvenilir finans platformlarındaki veriler referans alınarak hazırlanmıştır. 🌟

Kaynak ve detaylı bilgi için Ziraat Bankası Resmi Sitesi veya Enuygun Finans ziyaret edilebilir.

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