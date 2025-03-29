Ziraat Bankası aylık 3.620,26 TL taksitle başvuran herkese kredi veriyor

Ziraat Bankası'nın açıkladığı tüketici kredisi, esnek ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. İşte temel bilgiler:
Kredi Tutarı: 50.000 TL’ye kadar (ihtiyaca göre artış gösterebilir)
Vade Seçenekleri: 12 ila 36 ay arası
Faiz Oranı: Örnek hesaplamaya göre %4,99 aylık faiz ile 36 aylık vadede aylık taksit 3.620,26 TL, toplam geri ödeme 130.329,36 TL
Yıllık Maliyet Oranı (YMR): %113,80 (faiz, tahsis ücreti, sigorta ve diğer masraflar dahil)
Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler
Krediden yararlanmak için gerekenler:
Yaş Sınırı: 18 yaşını doldurmuş olmak (bazı durumlarda 20 yaş şartı aranabiliyor)
Gelir Belgesi: Son 3 aya ait maaş bordrosu veya SGK hizmet dökümü
Kimlik Belgesi: T.C. kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi
Ek Belgeler: Bankanın talep ettiği diğer belgeler (örneğin, son 3 aya ait fatura)
⚠️ Önemli Not: Kredi başvurularında kredi notu ve gelir durumu kritik rol oynuyor. Aylık taksitler, belgelenebilir gelirin %50’sini geçemiyor
Not: Bu içerik, Ziraat Bankası’nın resmi duyuruları ve güvenilir finans platformlarındaki veriler referans alınarak hazırlanmıştır. 🌟
Kaynak ve detaylı bilgi için Ziraat Bankası Resmi Sitesi veya Enuygun Finans ziyaret edilebilir.