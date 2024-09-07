Ziraat Bankası Açıklama Yaptı! 100.000 TL Kredi Başvuruları Başladı! Ay SONUNA Kadar Alınacak!

Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm bireysel müşteriler için 100.000 tl ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başladığı açıklandı. Ziraat Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte bireysel müşterilere vereceği bu yeni kredi ile birlikte 24 ay vadeli kredi seçeneklerinden yararlanacak olan tüm bireysel müşterilere ve emeklilere bu kredi kampanyasında 0nay alma imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmaları halinde işlemlerini hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı ve dijital platformlar üzerinden de yapabileceğini söylemek isteriz.

100.000 TL KREDİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası üzerinden 100.000 TL kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları durumunda işlemlerini banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat mobil uygulaması üzerinden de kolay bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi almak isteyen emeklilerin kendi bankası üzerinden maaş alma şartıyla birlikte kredi imkanı sağlarken, sigortalı olarak çalışan vatandaşların ise kredi işlemlerini bankadan kredi kullanabilmeleri için en az son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmasını istemektedir. Belirtilen kredi şartlarına uygun olan tüm bireysel müşteriler ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak Ziraat Bankası tarafından verilen bu yeni kredi kampanyası ile birlikte acil nakit ihtiyaçlarını giderebilir veya diğer bankalardaki olan borçlarını kapatabilmektedir.