Ziraat Bankası 8.689 TL taksitle 1.5 milyon TL konut kredisi veriyor! 2025 kredi müjdesi

Yükselen faiz oranları nedeniyle konut kredisi çekmek isteyenlerin ödeme güçlükleriyle karşılaştığı günümüzde, Ziraat Bankası, ortak konut kredisi kampanyasıyla bu soruna çözüm sunuyor.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Kampanyası: Kimler Yararlanabilir?

Ziraat Bankası, konut kredisi çekmek isteyen fakat ödeme güçlüğü çeken kişilere yönelik yeni bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, birden fazla kişi bir araya gelerek, ortak kredi çekebilecek. Bu sayede, gelir düzeylerinin birleşmesiyle daha yüksek tutarda kredi alabilme imkanı doğuyor. Kampanyaya başvurmak için en az iki, en fazla beş kişi bir araya gelerek, konut alımlarını finanse edebilir.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, “Ortak Konut Kredisi ile gelir beyanıyla yüksek tutarlı kredilere ulaşabilirsiniz. Birden fazla kişinin ortaklık yapmasıyla kredi ödemeleri de daha kolay hale gelir” denildi. Kredinin verileceği tutar, satın alınacak gayrimenkulün değerine göre belirleniyor. Gayrimenkulün değeri, SPK lisanslı ekspertiz firmalarından alınan raporlara dayandırılıyor. Kredinin üst sınırları, BDDK tarafından belirlenen oranlara göre hesaplanıyor. Banka, gerekli durumlarda ek teminat talep edebiliyor. Ayrıca, hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası gibi ürünler de kredi alanlara sunuluyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı ve Ödeme Detayları

Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranını %2.79 olarak belirledi. 1.5 milyon TL tutarındaki bir kredinin aylık taksit tutarı, tek başına bir kişi için 43 bin 449 TL olarak hesaplanıyor. Ancak, beş kişi ortak olarak kredi kullanırsa, bu rakam 8.689 TL’ye düşüyor. Yani, birden fazla kişinin gelir beyanıyla kredi ödemeleri çok daha erişilebilir hale geliyor.

Bu kampanya, özellikle ev sahibi olmayı isteyen ancak tek başına bu yükü taşımakta zorlanan kişiler için büyük bir fırsat sunuyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

Not: Bu haberimiz, Ziraat Bankası'nın sunduğu ortak konut kredisi fırsatlarını ve kredi koşullarını detaylı bir şekilde inceleyerek yapılmıştır.