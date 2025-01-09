GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Toki açıkladı 12 bin TL 13 bin TL daireler Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Ziraat Bankası 8.689 TL taksitle 1.5 milyon TL konut kredisi veriyor! 2025 kredi müjdesi

Ev sahibi olmak isteyenler için beklenen müjde Ziraat Bankası’ndan geldi.

Ziraat Bankası 8.689 TL taksitle 1.5 milyon TL konut kredisi veriyor! 2025 kredi müjdesi

Yükselen faiz oranları nedeniyle konut kredisi çekmek isteyenlerin ödeme güçlükleriyle karşılaştığı günümüzde, Ziraat Bankası, ortak konut kredisi kampanyasıyla bu soruna çözüm sunuyor.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Kampanyası: Kimler Yararlanabilir?

Ziraat Bankası, konut kredisi çekmek isteyen fakat ödeme güçlüğü çeken kişilere yönelik yeni bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, birden fazla kişi bir araya gelerek, ortak kredi çekebilecek. Bu sayede, gelir düzeylerinin birleşmesiyle daha yüksek tutarda kredi alabilme imkanı doğuyor. Kampanyaya başvurmak için en az iki, en fazla beş kişi bir araya gelerek, konut alımlarını finanse edebilir.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, “Ortak Konut Kredisi ile gelir beyanıyla yüksek tutarlı kredilere ulaşabilirsiniz. Birden fazla kişinin ortaklık yapmasıyla kredi ödemeleri de daha kolay hale gelir” denildi. Kredinin verileceği tutar, satın alınacak gayrimenkulün değerine göre belirleniyor. Gayrimenkulün değeri, SPK lisanslı ekspertiz firmalarından alınan raporlara dayandırılıyor. Kredinin üst sınırları, BDDK tarafından belirlenen oranlara göre hesaplanıyor. Banka, gerekli durumlarda ek teminat talep edebiliyor. Ayrıca, hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası gibi ürünler de kredi alanlara sunuluyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı ve Ödeme Detayları

Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranını %2.79 olarak belirledi. 1.5 milyon TL tutarındaki bir kredinin aylık taksit tutarı, tek başına bir kişi için 43 bin 449 TL olarak hesaplanıyor. Ancak, beş kişi ortak olarak kredi kullanırsa, bu rakam 8.689 TL’ye düşüyor. Yani, birden fazla kişinin gelir beyanıyla kredi ödemeleri çok daha erişilebilir hale geliyor.

Bu kampanya, özellikle ev sahibi olmayı isteyen ancak tek başına bu yükü taşımakta zorlanan kişiler için büyük bir fırsat sunuyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

Not: Bu haberimiz, Ziraat Bankası'nın sunduğu ortak konut kredisi fırsatlarını ve kredi koşullarını detaylı bir şekilde inceleyerek yapılmıştır.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim
Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı
Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın
2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler... 2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler...
PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi
12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak! 12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak!
SON HABERLER
Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış
Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir
Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın
İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları
TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi
Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu
Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor
Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin