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Ziraat Bankası 6.979 TL taksitle 1.1 milyon TL konut kredisi vermeye başladı

Ziraat Bankası, Ortak Konut Kredisi Kampanyası ile tek başına kredi çekmekte zorlanan bireyler için önemli bir çözüm sunuyor.

Ziraat Bankası 6.979 TL taksitle 1.1 milyon TL konut kredisi vermeye başladı

Bu kampanya sayesinde en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek ortak konut kredisi kullanabiliyor ve böylece aylık taksit yükü paylaşılmış oluyor. Özellikle yüksek kredi tutarlarına ulaşmak isteyenler için büyük bir avantaj sağlayan bu kampanya, ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Ortak Konut Kredisi Nedir? Kimler Yararlanabilir?

Ziraat Bankası’nın Ortak Konut Kredisi, birden fazla kişinin birlikte konut kredisi çekmesine imkan tanıyan bir finansman modelidir. Bu sayede, tek başına yüksek kredi çekmekte zorlanan bireyler, gelirlerini birleştirerek ev sahibi olabiliyor.

✅ En az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek kredi kullanabilir.

✅ Gelir beyanına dayalı olarak daha yüksek kredi çekme imkanı sunar.

✅ Kredi, alınacak konutun ekspertiz raporuyla belirlenen değerine göre verilir.

✅ Gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir ve gerekirse ek teminat talep edilebilir.

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Faiz Oranı ve Ödeme Planı

Ziraat Bankası, Ortak Konut Kredisi Kampanyası kapsamında %3,09 faiz oranı ile kredi sağlıyor.

💰 Örnek Kredi Hesaplaması:

Ziraat Bankası 6.979 TL taksitle 1.1 milyon TL konut kredisi vermeye başladı55

Başvuru Şartları ve Detaylar

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi’ne başvurmak için belirli şartları sağlamak gerekiyor:

✔ En az 2, en fazla 5 kişi ortak başvurmalı.

✔ Düzenli gelir beyanı yapılmalı.

✔ Başvurular yalnızca Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilmeli.

✔ Satın alınacak konutun ekspertiz raporu ve tapu bilgileri ibraz edilmeli.

👉 En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz!

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