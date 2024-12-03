Ziraat Bankası 500 lira hediye para veriyor; Bankkart kullanan alıyor

E-ticaret alışverişlerini teşvik eden bu kampanya ile müşteriler, toplamda 500 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma şansı yakalayacak. İşte detaylar!

Kampanya Süresi ve Şartları

Ziraat Bankası’nın duyurusuna göre, kampanya 1 Aralık – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Bankkart kullanıcılarının bu fırsattan yararlanabilmesi için kampanyaya katılım sağlaması gerekiyor. Katılım, Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Nasıl Kazanılır?

Tek seferde 1.500 TL ve üzeri alışveriş yapmanız gerekiyor.

Her alışverişte 100 TL Bankkart Lira kazanabilirsiniz.

Kampanya süresince toplamda 500 TL’ye kadar Bankkart Lira biriktirebilirsiniz.

Alışverişlerin mutlaka Bankkart üye iş yerlerinden veya Bankkart POS cihazları üzerinden yapılması gerekiyor.

Kazanılan Bankkart Liralar Hemen Hesapta

Yapılan alışverişlerden elde edilen Bankkart Liralar, işlem tamamlandıktan sonra anında hesaplara yüklenecek. Böylece müşteriler, kazandıkları Bankkart Liraları bir sonraki alışverişlerinde rahatlıkla kullanabilecek.

Kampanya yalnızca e-ticaret üye iş yerlerinde geçerlidir. Aynı gün içinde yapılan birden fazla işlem kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir. Katılım şartlarını kabul etmek için Bankkart Mobil veya resmi web sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor.

KAYNAK: Ziraat Bankası Bankkart