Ziraat Bankası 3.800 TL taksitle 700 bin TL kredi veriyor

Bu kredi paketi sayesinde birden fazla kişi aynı evi satın alabilir ve taksitleri ortaklaşa ödeyerek mali yükü hafifletebilir. Peki, bu kredi nasıl kullanılır, kimler başvurabilir ve ödeme şartları nelerdir? İşte detaylar…

Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi

Ziraat Bankası’nın sunduğu Ortak Konut Kredisi, birden fazla kişinin ortak olarak ev satın almasına ve kredi taksitlerini paylaşmasına olanak tanıyan özel bir finansman modelidir.

Bu sistem sayesinde:

Aile üyeleri,

Arkadaş grupları,

Yatırım amaçlı alım yapmak isteyen ortaklar,

bir araya gelerek konut sahibi olabilir ve kredi ödemelerini paylaşabilir.

Örnek Senaryo:

Beş kişi, 700.000 TL kredi çekerek bir ev satın alırsa, 19.000 TL’lik aylık taksit ödemesi kişi başına yaklaşık 3.800 TL’ye denk gelir. Böylece bireysel ödeme yükü azalır ve konut finansmanına erişim kolaylaşır.

Kredi Faiz Oranı ve Ödeme Şartları

Ziraat Bankası’nın bu özel konut kredisi kampanyasında faiz oranı ve ödeme şartları şu şekilde belirlenmiştir:



Ortak kredi kullanımında taksit ödemeleri şu şekilde bölünebilir:

2 ortaklı alımda kişi başı ödeme: 9.500 TL

3 ortaklı alımda kişi başı ödeme: 6.333 TL

4 ortaklı alımda kişi başı ödeme: 4.750 TL

5 ortaklı alımda kişi başı ödeme: 3.800 TL

Bu sistem, yüksek maliyetli konutları daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Ortak Konut Kredisi Nasıl Çekilir?

Bu krediye başvurmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar şunlardır:

1. Başvuru Süreci

Ortak konut almak isteyen bireyler birlikte Ziraat Bankası şubesine başvurmalıdır. Her bir başvuranın gelir belgesi, kimlik bilgileri ve kredi notu değerlendirilir.

2. Kredi Onayı

Banka, başvuranların mali durumunu ve kredi skorunu analiz eder.

Yeterli kredi notuna sahip olan ve gelir durumu uygun görülen başvurular onaylanır.

3. Sözleşme İmzalanması

Kredi onaylandıktan sonra, ortaklar arasında mülkiyet paylaşımı ve ödeme sorumlulukları netleştirilir.

Tapu işlemleri gerçekleştirilerek her bir ortak, mülkiyet payını resmi olarak belirler.

4. Taksitlerin Ödenmesi

Her ortak, kendi adına belirlenen taksit miktarını bankaya düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. Ortaklardan biri ödeme yapmazsa, diğer ortaklar bu ödemeyi üstlenmek zorunda kalabilir.

Kimler Ortak Konut Kredisi Kullanabilir?

Ziraat Bankası’nın Ortak Konut Kredisi, birlikte ev almak isteyen farklı gruplar için ideal bir finansman çözümü sunuyor.

Bu krediden faydalanabilecek kişiler şunlardır:

✅ Aile bireyleri (Anne, baba, kardeşler ortak ev sahibi olabilir.)

✅ Arkadaş grupları (Öğrenciler, çalışan arkadaşlar birlikte konut satın alabilir.)

✅ Yatırımcılar (Kira geliri elde etmek için grup halinde yatırım yapmak isteyenler.)

Bu sistem sayesinde tek başına ev almakta zorlanan kişiler, uygun maliyetlerle konut sahibi olabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu kredi sistemini kullanırken göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli noktalar vardır:

❗ Ödeme sorumluluğu: Ortaklardan biri taksit ödemelerini aksatırsa, diğer ortaklar bu borcu ödemek zorunda kalabilir.

❗ Tapu paylaşımı: Mülkiyetin nasıl bölüneceği baştan netleştirilmelidir. Her ortağın tapudaki hisse oranı resmi olarak belirlenmelidir.

❗ Anlaşmazlık durumları: Ortaklardan biri evden çıkmak isterse, diğer ortakların hakkı korunacak şekilde sözleşme yapılmalıdır.



Ziraat Bankası Ortak Konut Kredisi Nasıl Alınır?

Bu krediyi almak için şu adımları takip edebilirsiniz:

1️⃣ Ziraat Bankası şubesine giderek başvurunuzu yapın.

2️⃣ Gelir belgelerinizi ve kimlik bilgilerinizi sunun.

3️⃣ Banka tarafından yapılan değerlendirme sonucunu bekleyin.

4️⃣ Onay alındığında kredi sözleşmesini imzalayın.

5️⃣ Tapu işlemlerini gerçekleştirerek ev sahibi olun.

❓ Ortak Konut Kredisi ile en fazla kaç kişi kredi çekebilir?

✅ Genellikle maksimum 5 kişi ortak kredi çekebilir, ancak banka özel durumları değerlendirebilir.

❓ Ortaklardan biri krediyi ödeyemezse ne olur?

✅ Diğer ortaklar bu ödemeyi üstlenmek zorunda kalabilir. Bu yüzden güvenilir ortaklarla bu sürece girmek önemlidir.

❓ Kredi taksitleri eşit mi olmalı?

✅ Hayır, ortaklar gelirlerine göre farklı ödeme planları belirleyebilir.

❓ Ortaklar arasında tapu paylaşımı nasıl olur?

✅ Tapuda her ortağın hissesi, kredi başvurusu sırasında belirlenen oranlarda paylaşılır.

❓ Kredi vadesi içinde ortaklardan biri çıkmak isterse ne olur?

✅ Diğer ortakların onayı ile hisseler devredilebilir veya kalan ortaklar krediyi üstlenebilir.

Kaynak: Ziraat Bankası Web Sitesi - Gazeteoku