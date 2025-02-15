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Ziraat Bankası 2 sene ödemesiz 2.5 milyon TL veriyor

Ziraat Bankası, tarım sektöründe kadın girişimcileri desteklemek amacıyla Kadın Çiftçi Kredisi sunmaktadır.

Ziraat Bankası 2 sene ödemesiz 2.5 milyon TL veriyor

Bu kredi, 2.500.000 TL’ye kadar finansman desteği sağlamakta olup, %10 özkaynak katkısı şartı bulunmaktadır.

📌 Özkaynak Katkısı Nedir?

Özkaynak katkısı, kullanılan kredi tutarının %10’unun nakit sermaye olarak ortaya konulması anlamına gelir. Örneğin, 2.500.000 TL kredi çeken bir kadın çiftçinin, 250.000 TL özkaynak katkısında bulunması gerekmektedir.

Kadın Çiftçi Kredisi Geri Ödeme Koşulları

✅ Geri Ödeme Süresi: 10 yıla kadar vade imkânı sunulmaktadır.

✅ Ödeme Esnekliği: İlk 2 yıl anapara ödemesiz dönem sağlanmaktadır.

✅ Detaylı Bilgi: Geri ödeme planı ve faiz oranları hakkında ayrıntılı bilgi almak için Ziraat Bankası ile iletişime geçilmelidir.

Kimler Kadın Çiftçi Kredisine Başvurabilir?

🔹 18 yaşını doldurmuş kadınlar

🔹 En az ilköğretim mezunu olanlar

🔹 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin xxxx Sertifika programına kayıt yaptıranlar

🔹 SGK’ya kayıtlı ücretli çalışan olmayanlar

🔹 Kredi başvurusunu kendi adına yapacak olanlar

🔹 Kredi süresince tarımsal faaliyetlerin yürütüleceği yerde ikamet edenler

Kadın Çiftçi Kredisi Faiz ve Komisyon Oranları

📌 Kredi faiz oranları, Ziraat Bankası’nın cari faiz oranları doğrultusunda belirlenmektedir.

Kadın Çiftçi Kredisi ile Desteklenen Yatırımlar

Kadın girişimciler aşağıdaki alanlarda üretim veya yatırım yapabilir:

✅ Süt Sığırcılığı

✅ Büyükbaş Hayvan Besiciliği

✅ Küçükbaş Hayvancılık

✅ Arıcılık

✅ Etlik Piliç (Broiler) Yetiştiriciliği

✅ Seracılık (Basit Sera Kurulumu)

✅ Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği

Kredi ile Finanse Edilebilecek Harcamalar

📌 Canlı hayvan alımı

📌 Sera yapımına yönelik inşai harcamalar

📌 Faaliyet konusuyla ilgili makine ve ekipman alımları (Traktör hariç)

📌 Kiralık işletmeler için kira ödemeleri

Nasıl Başvuru Yapılır?

Kadın Çiftçi Kredisi hakkında detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için Ziraat Bankası’nın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya şubelerle iletişime geçebilirsiniz.

🔗 Resmi Başvuru Sayfası:
Ziraat Bankası Kadın Çiftçi Kredisi

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