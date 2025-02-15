Ziraat Bankası 2 sene ödemesiz 2.5 milyon TL veriyor

Bu kredi, 2.500.000 TL’ye kadar finansman desteği sağlamakta olup, %10 özkaynak katkısı şartı bulunmaktadır.
📌 Özkaynak Katkısı Nedir?
Özkaynak katkısı, kullanılan kredi tutarının %10’unun nakit sermaye olarak ortaya konulması anlamına gelir. Örneğin, 2.500.000 TL kredi çeken bir kadın çiftçinin, 250.000 TL özkaynak katkısında bulunması gerekmektedir.
Kadın Çiftçi Kredisi Geri Ödeme Koşulları
✅ Geri Ödeme Süresi: 10 yıla kadar vade imkânı sunulmaktadır.
✅ Ödeme Esnekliği: İlk 2 yıl anapara ödemesiz dönem sağlanmaktadır.
✅ Detaylı Bilgi: Geri ödeme planı ve faiz oranları hakkında ayrıntılı bilgi almak için Ziraat Bankası ile iletişime geçilmelidir.
Kimler Kadın Çiftçi Kredisine Başvurabilir?
🔹 18 yaşını doldurmuş kadınlar
🔹 En az ilköğretim mezunu olanlar
🔹 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin xxxx Sertifika programına kayıt yaptıranlar
🔹 SGK’ya kayıtlı ücretli çalışan olmayanlar
🔹 Kredi başvurusunu kendi adına yapacak olanlar
🔹 Kredi süresince tarımsal faaliyetlerin yürütüleceği yerde ikamet edenler
Kadın Çiftçi Kredisi Faiz ve Komisyon Oranları
📌 Kredi faiz oranları, Ziraat Bankası’nın cari faiz oranları doğrultusunda belirlenmektedir.
Kadın Çiftçi Kredisi ile Desteklenen Yatırımlar
Kadın girişimciler aşağıdaki alanlarda üretim veya yatırım yapabilir:
✅ Süt Sığırcılığı
✅ Büyükbaş Hayvan Besiciliği
✅ Küçükbaş Hayvancılık
✅ Arıcılık
✅ Etlik Piliç (Broiler) Yetiştiriciliği
✅ Seracılık (Basit Sera Kurulumu)
✅ Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği
Kredi ile Finanse Edilebilecek Harcamalar
📌 Canlı hayvan alımı
📌 Sera yapımına yönelik inşai harcamalar
📌 Faaliyet konusuyla ilgili makine ve ekipman alımları (Traktör hariç)
📌 Kiralık işletmeler için kira ödemeleri
Nasıl Başvuru Yapılır?
Kadın Çiftçi Kredisi hakkında detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için Ziraat Bankası’nın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya şubelerle iletişime geçebilirsiniz.
🔗 Resmi Başvuru Sayfası:
Ziraat Bankası Kadın Çiftçi Kredisi