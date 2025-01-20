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Ziraat Bankası 12 ay ödemesiz 84 ay vadeli faizsiz 500.000 TL kredi veriyor

Ziraat Bankası, hayvancılık sektörüne destek vermeye devam ediyor ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla büyük bir fırsat sunuyor!

Ziraat Bankası 12 ay ödemesiz 84 ay vadeli faizsiz 500.000 TL kredi veriyor

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında 500 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi desteği sağlanacak. 2025 yılı için başvuruların başladığı açıklandı.

Bu proje ile köyüne dönmek isteyen vatandaşlar, hayvancılık sektöründe yatırım yapmak isteyen girişimciler ve küçük ölçekli üreticiler için büyük bir finansman imkânı sunuluyor. İlk 12 ayı ödemesiz, toplam 84 ay vadeli kredi fırsatıyla çiftçiler destekleniyor.

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi Nedir?

Bu proje, köylerde hayvancılığı teşvik etmek, küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve yerli üretimi artırmak amacıyla başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım Müdürlükleri ve Ziraat Bankası iş birliğiyle yürütülen proje, köyüne dönerek kendi işini kurmak isteyen vatandaşlara yönelik destekler sunuyor.

Ziraat Bankası 12 ay ödemesiz 84 ay vadeli faizsiz 500.000 TL kredi veriyor33

Kimler Başvurabilir?

Ziraat Bankası’nın sunduğu "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesine başvuruda bulunabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor:

✔ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
✔ Küçükbaş hayvancılık yapmayı taahhüt etmek
✔ İlgili il veya ilçede hayvancılık faaliyeti yürütüyor olmak veya başlatmak
✔ Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği kırsal alanlarda faaliyet göstermek
✔ İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından onay almak

Bu şartları taşıyan vatandaşlar, 500 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanarak hayvancılık yatırımlarını büyütebilir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların, bulundukları ildeki yetkili kuruma giderek başvuru formunu doldurmaları ve gerekli belgeleri teslim etmeleri gerekiyor.

Başvurular değerlendirme sürecinden geçtikten sonra, şartları sağlayan vatandaşlara finansman sağlanacak. Krediye hak kazanan kişiler, ilk 12 ay ödeme yapmayacak, geri ödemeleri ise toplam 84 ay vadeli olarak gerçekleştirebilecek.

Kredi Kullanım Detayları

Ziraat Bankası tarafından sunulan kredi sadece küçükbaş hayvancılık yatırımları için kullanılabilecek. Kredi kapsamında:

Koyun ve keçi alımları finanse edilebilecek

Ağıl yapımı ve tadilatı için kullanılabilecek

Hayvancılık ekipmanları alımında değerlendirilebilecek

Böylece kırsal bölgelerde hayvancılığı geliştirmek isteyen çiftçiler, bu fırsattan yararlanarak kendi sürülerinin sahibi olabilir.

📢 Detaylı bilgi için:

📌 Ziraat Bankası Resmî Sitesi
📌 Tarım ve Orman Bakanlığı

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