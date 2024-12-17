Ziraat Bankası 0.69 faizle 2 milyon TL konut kredisi hesaplama ekranı açıldı; İşte aylık taksit

Bu durumda vatandaşlar, daha uygun şartlar sunan kamu bankalarının kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Ziraat Bankası, konut kredisi ihtiyacı olan vatandaşlar için yüzde 0,69 ve 0,99 faiz oranlarıyla kredi hesaplama detaylarını paylaştı.

Yüzde 0,69 Faizle 2 Milyon TL Konut Kredisi Hesaplama

Ziraat Bankası'nın kredi hesaplama ekranına göre, yüzde 0,69 faiz oranı ile 2 milyon TL konut kredisi çekenler 120 ay vade ile aylık 24.562,43 TL taksit ödeyecek. Kredinin yıllık maliyet oranı ise yüzde 8,82 olarak belirtiliyor.

Bu faiz oranı, piyasada bulunan mevcut konut kredisi tekliflerinden oldukça düşük ve vatandaşlar için cazip bir fırsat sunuyor.

Yüzde 0,99 Faizle Konut Kredisi Seçeneği

Aynı şekilde, yüzde 0,99 faiz oranıyla hesaplama yapıldığında 2 milyon TL kredi için 120 ay vadede aylık taksit tutarı 28.555,62 TL oluyor. Bu kredinin yıllık maliyet oranı ise yüzde 12,79 olarak hesaplanıyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Paketleri Nelerdir?

Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunuyor. Aşağıdaki kredi paketleriyle vatandaşlar, düşük faiz oranlarından yararlanabiliyor:

Konut Kredisi Ürün Paketi:

2 milyon TL ve üzeri

500 bin TL'ye kadar

500 bin TL - 2 milyon TL aralığında

Yeşil Ev Konut Kredisi:

2 milyon TL ve üzeri

500 bin TL'ye kadar

500 bin TL - 2 milyon TL aralığında

Şartlar ve detaylı bilgi için vatandaşlar, en yakın Ziraat Bankası şubelerine başvurabilir ya da Ziraat Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirler.

Kredinizi Kolayca Hesaplayın!

Ziraat Bankası, resmi web sitesinde yer alan Konut Kredisi Hesaplama Aracı ile vatandaşlara kredi detaylarını kendilerinin hesaplama imkânı sunuyor. Bu aracı kullanarak:

İstediğiniz kredi türünü seçebilir,

Kredi tutarı, vade, faiz oranı gibi bilgileri girerek aylık taksit ödeme planını oluşturabilirsiniz.

Kaynak: Düşük faizli kredi kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgilere Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi üzerinden ulaşabilir.