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Zeytinyağı ve ayçiçek yağında dev indirim; Migros indirimli ürünler listesi

Migros, zeytinyağı ve ayçiçek yağı kategorilerinde büyük bir indirim kampanyası başlattı.

Zeytinyağı ve ayçiçek yağında dev indirim; Migros indirimli ürünler listesi

Komili markasının zeytinyağı ve ayçiçek yağı ürünlerinde %50'ye varan indirim fırsatları, alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bu fırsatlar sadece birkaç gün sürecek, bu nedenle hızlı davranmakta fayda var.

Zeytinyağı ve ayçiçek yağında dev indirim; Migros indirimli ürünler listesi3

İndirimli Ürünler:

Komili Ayçiçek Yağı 5 L – 319,95 TL

Naturel Sızma Ayvalık Erken Hasat Soğuk Sıkma Zeytinyağı 1 L – 344,96 TL

Komili Riviera Zeytinyağı 5 L – 949,95 TL

Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 2 L – 449,95 TL

Bunun yanı sıra, Seç-Al Kampanyası ile farklı ürünlerde cazip fırsatlar sunuluyor. 25 TL'lik alışveriş yapanlar, Tariş Ege Hazineleri Naturel Sızma Zeytinyağı 1 L ve Yörsan Süt gibi ürünleri avantajlı fiyatlarla alabiliyor. Ayrıca, bulaşık deterjanı ve içecek gibi temel ürünlerde de indirimler mevcut.

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Migros 1 Alana 1 Bedava Kampanyası ile de dikkat çeken fırsatlar var. Fibril Islak Mendil, Fairy Power Sprey ve Taciroğlu Keçi Peyniri gibi ürünlerde 1 alana 1 bedava avantajları sunuluyor. Bunun yanı sıra, bebek bezi ve bulaşık makinesi kapsüllerinde de önemli fırsatlar bulunuyor.

Bu fırsatlar, zeytinyağı ve ayçiçek yağı alışverişi yapmak isteyenler için büyük avantajlar sağlıyor. Migros, bu tür kampanyalarla kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla müşterilerine sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

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