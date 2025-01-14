Zeytinyağı fiyatları kaç para oldu; Yudum, Tariş, Egemden...

Bu artışın, zeytinyağı fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu. Ancak şu anda zeytinyağı fiyatlarında bir değişiklik gözlemlenmiyor. Zeytinyağı fiyatları, hem kaliteli üretimin hem de tüketicinin ilgisinin arttığı bir dönemde sabit kaldı.

İşte şu an piyasada yer alan bazı popüler zeytinyağı çeşitlerinin fiyatları:

Tariş Naturel Sızma Zeytinyağı (2 litre): 656,95 TL

Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı (2 litre): 555,95 TL

Tariş Naturel Sızma Zeytinyağı (1 litre): 354,95 TL

Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı (400 ml Soğuk Sıkım): 309,95 TL

Bu fiyatlar, zeytinyağının kalitesi ve üretim yöntemlerine göre değişkenlik gösteriyor. Türkiye'de zeytinyağı üretimi, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşan zeytin ağaçlarından elde ediliyor. Bu üretim artışı, zeytinyağı fiyatlarının daha uygun seviyelerde kalmasına olanak tanıyor. Ancak mevcut veriler, fiyatlarda bir indirim ya da artış olacağının sinyalini vermiyor.

Zeytinyağı dışında, zeytin çeşitlerinin de piyasadaki fiyatları tüketiciler tarafından dikkatle izleniyor. İşte bazı zeytin çeşitlerinin fiyatları:

Marmarabirlik Kuru Sele Zeytin (381-410 Ad/kg): 285,00 TL

İlyada Geyikli Salamura Kırma Yeşil Zeytin (321-350 Ad): 330,00 TL

Marmarabirlik Mega Zeytin (500 gram): 225,00 TL

Kaynak: Gazeteoku.com