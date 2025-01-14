GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Türkiye'ye kar müjdesi tarih geldi Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Zeytinyağı fiyatları kaç para oldu; Yudum, Tariş, Egemden...

Zeytinyağı fiyatları, özellikle Türkiye’de zeytin üretimi arttıkça, tüketicilerin gündeminde. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye zeytin üretiminde önemli bir yere sahip.

Zeytinyağı fiyatları kaç para oldu; Yudum, Tariş, Egemden...

Bu artışın, zeytinyağı fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu. Ancak şu anda zeytinyağı fiyatlarında bir değişiklik gözlemlenmiyor. Zeytinyağı fiyatları, hem kaliteli üretimin hem de tüketicinin ilgisinin arttığı bir dönemde sabit kaldı.

İşte şu an piyasada yer alan bazı popüler zeytinyağı çeşitlerinin fiyatları:

Tariş Naturel Sızma Zeytinyağı (2 litre): 656,95 TL

Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı (2 litre): 555,95 TL

Tariş Naturel Sızma Zeytinyağı (1 litre): 354,95 TL

Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı (400 ml Soğuk Sıkım): 309,95 TL

Bu fiyatlar, zeytinyağının kalitesi ve üretim yöntemlerine göre değişkenlik gösteriyor. Türkiye'de zeytinyağı üretimi, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşan zeytin ağaçlarından elde ediliyor. Bu üretim artışı, zeytinyağı fiyatlarının daha uygun seviyelerde kalmasına olanak tanıyor. Ancak mevcut veriler, fiyatlarda bir indirim ya da artış olacağının sinyalini vermiyor.

Zeytinyağı dışında, zeytin çeşitlerinin de piyasadaki fiyatları tüketiciler tarafından dikkatle izleniyor. İşte bazı zeytin çeşitlerinin fiyatları:

Marmarabirlik Kuru Sele Zeytin (381-410 Ad/kg): 285,00 TL

İlyada Geyikli Salamura Kırma Yeşil Zeytin (321-350 Ad): 330,00 TL

Marmarabirlik Mega Zeytin (500 gram): 225,00 TL

Kaynak: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek
Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi
Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek
Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek
PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava
EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber
SON HABERLER
Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı yattı mı? Memur emekli maaş farkı! Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı yattı mı? Memur emekli maaş farkı!
BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu
İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı! İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı!
Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor
Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer
PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava
Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam
Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak