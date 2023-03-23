Zamlı emekli maaşlarının tarihi belli oldu! 7500 TL maaş o tarihte yatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin beklediği haberi dün canlı yayında duyurdu. Emekli maaşlarına zam müjdesi veren Erdoğan, en düşük emekli maaşının aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseldiğini açıkladı. Ancak önce TBMM’den onay çıkması gerekiyor. Milyonlarca emeklinin aklında ise şimdi tek bir soru var. Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emeklilerin zamlı maaşlarının ödenmesine ilişkin de en net açıklama geldi. Zamlı emekli maaşları o tarihte hesaplarda…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ile bir görüşme yapmış ve hemen ardından da emekliye ara zam sinyali vermişti. Dün akşam bir TV kanalında canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise zam müjdesini duyurdu. En düşük emekli maaşı 5500 TL’den 7500 TL’ye yükseldi. Müjdenin verilmesinin ardından gözler TBMM’ye çevrildi. Çünkü bu kararın hayata geçmesi için önce TBMM’den yasal düzenlemenin geçmesi gerekiyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARININ ÖDENECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı emekliye zam açıklaması sonrasında milyonlarca emekli zamlı maaşlar ne zaman ödenecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli maaşlarına zammın uygulanabilmesi için öncelikle TBMM’den yasal düzenlemenin geçmesi gerekiyor. Mart ayı sonuna kadar yasal düzenlemenin TBMM'ye gelmesi beklenirken ilerleyen günlerde kararın yasalaşması ihtimaller arasında yer alıyor. Mart ayı sonuna kadar kararın yasalaşması halinde zamla emekli maaşları nisan ayında hesaplara yatacak.

EYT'LİLER ZAMLI MAAŞ ALACAK MI?

Emekliye maaş zammı sonrası EYT'liler de zam alıp almayacaklarını merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada artıştan EYT düzenlemesi ile emekli olanların da faydalanacağını söylemişti.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YOLDA

Türkiye Emekliler Derneği başkanı Kazım Ergün ile dün bir görüşme gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilere devlet tarafından Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen 1100 TL bayram ikramiyesi ile ilgili de konuştu. Bayram ikramiyelerine de artış yapmak için çalışmaların olduğunu söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu konuda ilerleyen günlerde adım atılacağını dile getirdi.

7.500 TL ÜSTÜ MAAŞ ALANLARA DÜZENLEME BEKLENİYOR

Diğer yandan en düşük emekli maaşına 2.000 TL'lik bir artış yapılması sonrasında kamuoyunda maaşı 7.500 lira ve üstü olan emeklilerde de beklenti oluştu. Henüz 7500 TL ve üstü maaş alan emekliler için bir açıklama yapılmadı.