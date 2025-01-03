Zamlı 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ne kadar

Yaşlılar, engelliler, hastalar ve ailelerine yönelik çeşitli yardımların miktarı yükselecek. Sosyal yardımlara yapılan bu artış, özellikle maddi açıdan zor durumda olan birçok vatandaşın yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor. İşte 2025 yılı itibariyle güncellenmiş sosyal destek ödemelerinin detayları:

65 Yaş Aylığı

Sosyal güvencesi olmayan ve 65 yaşını dolduran vatandaşlara, devlet tarafından ödenen aylık tutar, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 4.181 TL’den 4.664 TL’ye çıkacak. Bu desteği alabilmek için başvurulan gelir sınırı, yeni asgari ücretle birlikte 5.667 TL’den 7.368 TL’ye yükseldi. Yani, bir kişinin kendi ve eşinin gelirinin toplamı, bu yeni tutarların altında olması gerektiği anlamına geliyor.

Evde Bakım Aylığı

Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 9.077 TL’den 10.125 TL’ye çıkacak. Bu yardımdan faydalanabilmek için, hane içindeki kişi başına düşen gelirin 14.736 TL’den fazla olmaması gerekiyor. Bu düzenleme, özellikle dar gelirli aileler için önemli bir rahatlama sağlayacak.

Engelli Aylığı

Engellilere yönelik yapılan destek ödemeleri de artacak. %40 ile %69 arasında engeli olan bireylerin aldığı aylık, 3.338 TL’den 3.723 TL’ye çıkacak. %70 ve üzeri engeli olanlar ise 5.007 TL yerine 5.584 TL alacaklar. Bu yardımlardan faydalanmak için, hane içindeki kişi başına düşen gelirin 7.368 TL’den az olması gerekiyor.

Engelli Yakını Aylığı

18 yaşından küçük engellilerin bakımıyla yükümlü olan yakınlarına yapılan ödeme de artacak. Şu an 3.338 TL olan ödeme, 3.723 TL’ye yükseltilecek. Bu desteği alabilmek için de hane içindeki kişi başına düşen gelirin 7.368 TL’nin altında olması gerekecek.

Hastalara Yapılan Nakdi Yardımlar

Tüberküloz ve SSPE gibi hastalıklar için sağlanan nakdi yardım, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 9.077 TL’den 10.125 TL’ye yükselecek. Bu, hastalıkla mücadele eden ailelerin ekonomik yükünü hafifletecek.

Çocuk Destekleri

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, okul çağındaki çocuklar için de artacak. Okul öncesi çocuklar için 4.312 TL olan destek, 4.809 TL’ye çıkacak. İlköğretimde okuyan çocuklar için bu tutar 6.468 TL’den 7.214 TL’ye, ortaöğretim öğrencileri için ise 6.899 TL’den 7.695 TL’ye yükselecek. Yükseköğrenim gören çocuklar içinse bu destek, 7.761 TL’den 8.657 TL’ye çıkacak.

Kaynak: Takvim Gazetesi