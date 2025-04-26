ZAMLANDI; İŞKUR katılanlara 28 bin 736 TL verecek!

İş hayatına katılımı artırmak amacıyla uygulanan eğitim programları, birçok kişiye yeni kapılar açıyor. Bu programlar sayesinde vatandaşlar yalnızca eğitim almakla kalmıyor, aynı zamanda devletten nakit destek de alabiliyor. 💸

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yürüttüğü işbaşı eğitim programları kapsamında önemli bir ödeme artışı duyurdu.



🎓 İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İŞKUR tarafından organize edilen işbaşı eğitim programları, katılımcılara belirli mesleklerde pratik eğitim alma fırsatı sunuyor.

Bu programların amacı:

✅ Katılımcıların iş hayatına hazır hale gelmesini sağlamak,

✅ Mesleki beceriler kazandırmak,

✅ Eğitim süreci sonunda istihdama geçişlerini kolaylaştırmak.

Başarıyla tamamlanan eğitimler sonrası, İŞKUR çoğu katılımcıyı doğrudan iş dünyasına kazandırıyor. Dahası, sadece bu eğitimlere katılarak bile İŞKUR’dan düzenli nakit ödemeler almak mümkün! 🚀

Ödemeler Artırıldı!

İŞKUR, yaptığı yazılı açıklamada işbaşı eğitim programlarına katılanlara yönelik günlük ödeme tutarlarının artırıldığını duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre:

📈 Eğitim süresince alınan günlük ödemeler yükseltildi.

📈 Katılımcılar, program boyunca daha yüksek maddi destekten faydalanacaklar.

İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından alınan bu karar, iş arayan vatandaşların işbaşı eğitimlerine katılımını daha da teşvik etmeyi hedefliyor.



📢 Başvuru Şartları ve Detaylar

İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden veya en yakın İŞKUR müdürlüklerinden işbaşı eğitim programlarına başvurulabiliyor.

Ayrıca, eğitim programlarının hangi sektörlerde açıldığı ve başvuru tarihleri düzenli olarak ilan ediliyor. 📅

Kaynak: Gazeteoku.com - https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/isbasi-egitim-programlari