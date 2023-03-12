Zamanını kaçırmadan başvurun! O şarta uyanlara 8.000 TL ödeme yatıyor!

Asgari ücretli vatandaşları alakadar eden birçok açıklama arka arkaya geliyor. Şartı sağlayan vatandaşlara yapılacak 8 bin TL ödeme de merak konusu. Peki, 8.000 TL ödeme kimlere yapılıyor? 8.000 TL ödeme alma şartları neler? İşte detaylar...



Asgari ücretli çalışan vatandaş herhangi bir kusuru olmadığı halde iş yerinden ayrılıyorsa devletin sağladığı bir işsizlik ödeneği imkanı bulunmaktadır. Bu ödenek 2023 senesi başlarında asgari ücrete de zam gelmesiyle birlikte artmıştır. Vatandaşların devletten işsizlik ödeneği alması için şartlar nelerdir?



2023 işsizlik maaşı ne kadar?



Sigortalı olan vatandaşın işsiz kalması sonucunda yasadaki durumları taşıyorsa İŞKUR işsizlik maaşı bağlamaktadır. Bunun için belirli şartlar bulunmaktadır. Daha önce 4.004 TL olan işsizlik maaşı 2023 yılına girdikten sonra en fazla 8.008 TL olarak hesaplanmaya başlanmıştır.



İşsizlik maaşı başvurusu için yapılması gerekenler



İşsizlik maaşı almak için vatandaşlar e-devlet adresinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden başvuru yapabilmektedir. Ayrıca esube.iskur.gov.tr adresinden de başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.



2023 işsizlik maaşı ne kadar oldu?



2023 yılına girilirken asgari ücret miktarı 8.506 TL’ye çıktı. Maaşlardaki artışla birlikte işsizlik maaşında da zam yapıldı. 2023’e kadar 4.004 TL olan işsizlik maaşının en yüksek tutarı 8.008 TL olarak yatırılmaya başlandı.



Kimler işsizlik maaşı alabilir?



İşsizlik maaşı almak için vatandaşların bazı şartları taşıyor olması gerekmektedir. Bunlardan ilki zaten işsiz olmaktır.



Buna ek olarak işten çıktıktan önceki son 120 gün çalışıyor olmak gerekmektedir.

Ayrıca son 3 senede minimum 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalıdır.

İşsiz kalan kişinin hizmet akdinin feshedilmesinden sonra İŞKUR’a 30 gün içinde başvuru yapması gerekmektedir.



İşsizlik maaşı başvurusu nereden yapılır?



İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar için öncelikle www.iskur.gov.tr adresi üzerinden İŞKUR’a başvuru yapılabilmektedir. İşsiz kaldıktan sonraki 30 gün içinde e-devlet üzerinden de başvurular gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca İŞKUR’a giderek yapabileceğiniz başvuru ile birlikte işsizlierin faydalandığı işe yerleştirme, danışmanlık ve meslek eğitimi hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz.