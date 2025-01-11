Zam onlara henüz uğramadı; İşte satılan en ucuz otomobiller

Yeni araç almak isteyenler, güncel fiyatları takip ederken, otomobil üreticileri de rekabet ortamında cazip kampanyalarla dikkat çekiyor. Özellikle bütçesini düşünen alıcılar için 2025 yılı, ekonomik otomobiller açısından pek çok avantaj sunuyor. İşte, bütçe dostu fiyatlarla öne çıkan 10 otomobilin detayları:

Citroën C3: Konforlu ve Güvenli Sürüş İmkanı

Citroën C3, modern tasarımı ve Advanced Comfort koltukları ile konforu ön planda tutuyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri sayesinde güvenli bir deneyim sunan bu model, şehir içi ve uzun yolculuklar için ideal. Citroën C3, 1.018.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca Citroën'in C4 X modeli de 1.499.000 TL’den alıcı buluyor.

Kia Picanto: Güvenlik Özellikleriyle Öne Çıkıyor

Kia Picanto, güvenlik konusunda oldukça iddialı. Şerit takip asistanı, akıllı hız limiti asistanı ve geri görüş kamerası gibi özelliklere sahip olan Picanto, özellikle genç sürücüler ve şehir içi kullanım için mükemmel bir seçenek. Kia Picanto’nun fiyatı 1.033.000 TL’den başlarken, Kia Stonic 1.350.000 TL’den satışa sunuluyor.

Opel Corsa: Şıklık ve Teknolojik Donanım

Opel Corsa, şık tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. Elektrikli versiyonu ile çevre dostu bir seçenek sunan Corsa, benzinli ve elektrikli modelleriyle farklı beklentilere hitap ediyor. Opel Corsa, 1.172.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Elektrikli modelinin fiyatı ise 1.395.900 TL olarak belirlenmiş.

BYD Dolphin: Elektrikli Araç Seçeneği Arayanlara

Elektrikli araç pazarının yeni oyuncularından BYD Dolphin, çevre dostu özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Şehir içi kullanıma uygun olan bu model, 1.284.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. BYD Dolphin, elektrikli araç arayışında olanlar için pratik ve ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Sözcü