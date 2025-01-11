GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Toki açıkladı 12 bin TL 13 bin TL daireler Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Zam onlara henüz uğramadı; İşte satılan en ucuz otomobiller

2025 yılına adım atmamızla birlikte, otomobil pazarında önemli hareketlilik yaşanıyor.

Zam onlara henüz uğramadı; İşte satılan en ucuz otomobiller

Yeni araç almak isteyenler, güncel fiyatları takip ederken, otomobil üreticileri de rekabet ortamında cazip kampanyalarla dikkat çekiyor. Özellikle bütçesini düşünen alıcılar için 2025 yılı, ekonomik otomobiller açısından pek çok avantaj sunuyor. İşte, bütçe dostu fiyatlarla öne çıkan 10 otomobilin detayları:

Citroën C3: Konforlu ve Güvenli Sürüş İmkanı

Citroën C3, modern tasarımı ve Advanced Comfort koltukları ile konforu ön planda tutuyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri sayesinde güvenli bir deneyim sunan bu model, şehir içi ve uzun yolculuklar için ideal. Citroën C3, 1.018.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca Citroën'in C4 X modeli de 1.499.000 TL’den alıcı buluyor.

Kia Picanto: Güvenlik Özellikleriyle Öne Çıkıyor

Kia Picanto, güvenlik konusunda oldukça iddialı. Şerit takip asistanı, akıllı hız limiti asistanı ve geri görüş kamerası gibi özelliklere sahip olan Picanto, özellikle genç sürücüler ve şehir içi kullanım için mükemmel bir seçenek. Kia Picanto’nun fiyatı 1.033.000 TL’den başlarken, Kia Stonic 1.350.000 TL’den satışa sunuluyor.

Opel Corsa: Şıklık ve Teknolojik Donanım

Opel Corsa, şık tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. Elektrikli versiyonu ile çevre dostu bir seçenek sunan Corsa, benzinli ve elektrikli modelleriyle farklı beklentilere hitap ediyor. Opel Corsa, 1.172.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Elektrikli modelinin fiyatı ise 1.395.900 TL olarak belirlenmiş.

BYD Dolphin: Elektrikli Araç Seçeneği Arayanlara

Elektrikli araç pazarının yeni oyuncularından BYD Dolphin, çevre dostu özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Şehir içi kullanıma uygun olan bu model, 1.284.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. BYD Dolphin, elektrikli araç arayışında olanlar için pratik ve ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Sözcü

ÇOK OKUNAN HABERLER
Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim
Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı
Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın
2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler... 2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler...
PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi
12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak! 12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak!
SON HABERLER
Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış
Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir
Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın
İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları
TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi
Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu
Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor
Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin