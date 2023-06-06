Zam için Temmuz ayını bekleyen memur ve emekli yıkılacak! Zam oranı herkesi hayal kırıklığına uğrattı

Memur ve emekliler Temmuz ayı zam oranlarını merak ediyor. Temmuz ayında maaşlarına zam alacak olan memur ve emeklilerin meraklı bekleyişi sürüyor. Zam için geri sayım devam ederken enflasyon rakamları da yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamı da memur ve emeklilerin gündemindeydi. TÜİK’in Mayıs ayı enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşı da netleşmeye başladı. Onlarca kişinin gözünü çevirdiği Temmuz ayında yapılacak zam oranıyla ilgili yoğun araştırmalar sürüyor. Yılbaşında alınan zammın ardından Temmuz zammı merak edilirken Mayıs ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından Temmuz ayı enflasyon rakamı da önem taşımaya başladı.

Haziran ayında enflasyonun yükseliş göstermemesi halinde emeklilerin yüzde 15,26 oranında zam alması bekleniyor. Memur zammının ise yüzde 7,26 oranında olması bekleniyor. Nefesler tutuldu, gözler Temmuz ayında. Maaşlara yapılacak zam oranı, memur ve emekli maaşlarını kaç TL’ye yükseleceği büyük bir merakla bekleniyor. Geri sayımın sürdüğü memur ve emekli maaş zammı ile ilgili vatandaşlar her bir detayı en ince ayrıntısına kadar yakından takip etmeye başladı.

Temmuz ayında yapılacak olan ara zam için memur ve emekli maaşları netleşmeye başladı. 6 aylık enflasyon farkı ile zam alacak olan memur ve emekli Temmuz’da o rakamı görecek. Mayıs ayı enflasyon oranın açıklanmasıyla beraber memur ve emekli maaşı resmen netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre Enflasyon yüzde 0,4 artarak yüzde 35,59 oldu. Enflasyon rakamından sonra emekli ve memur maaşı da netleşti. Temmuz ayındaki emekli ve memur derin bir nefes alacak

Her yol 2 kez zam alan emekli ve memur Temmuz ayı maaş zammını merak etmeye başladı. Haziran ayında enflasyonun yükselmemesi durumunda yüzde 35 olan enflasyona göre emekliler %15,26 memurlar ise yüzde 7,26 zam alacak.

Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 5 aylık verilere göre SGSGK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden %15,26 oldu. Memurlar yılın ilk 6 ayı için %8 sözleşme zammı almıştı. Bunu aşan oran kadar memurlara enflasyon farkı verilecek.