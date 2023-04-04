Zam bugünden itibaren geçerli, fiyatlar beklendiğinden fazla arttı! Vatandaşlar alkolü bundan böyle bırakacak!

Enflasyon vatandaşın artık her alanda resmen canını yakar hale geldi. Alım gücü tamamen zayıflayan vatandaşlar için artık pek çok ürün ve hizmete ulaşmak gittikçe zorlu bir hale gelirken bazıları için keyif verici olan alkol ve sigara gruplarına da dev zam geldi.



Pandemi süreci, Rusya Ukrayna savaşı, ABD faiz arttırımı derken dolar kuru artık ayarını bozdu. Tüm piyasa dengelerinin altüst olduğu şu günlerde tütün ve alkol ise ülkemizde en çok etkilenen gruptan oldu. Alkol fiyatları artık tavan yapmış duruma geldi. Beklenen yüzdenin fiyatlara yansıdığını gören vatandaş ayrı bir şaşkına döndü. Peki, alkol fiyatları ne kadar oldu? Nisan 2023 alkol fiyatları nedir? İşte alkol fiyatlarına gelen zammın detayları...



2023 yılı başında alkol fiyatlarına bir zam daha gelmişti. Kısa bir süre içinde tekrar gelen zam artık vatandaşı isyan ettirecek türden oldu. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş açıklamıştı, ancak bu kadar fazla olacağı düşünülmedi.



NİSAN 2023 ALKOL FİYATLARI NE KADAR?



Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, alkol tüketicilerine zam gelmeden önce açıklamada bulunmuştu. Açıklamasında “Yüzde 10 ile 12 aralığında bir zam yapılacak. Gelen zam yaşam tarzına müdahaleyle ilgili.” ifadelerine yer vermişti. Gelen zam ise tabiri caizse vatandaşın ağzını bir karış açık bıraktı. En ucuz biranın fiyatı 38 TL iken gelen yüzde 10 – 12 arasındaki zam “Artık yetti” dedirtti.

Gelen zam ile birlikte tüm alkol gruplarında değişiklik yapılmaya başlandı. Pernod Ricard grubu Nisan 2023 zamlı alkol fiyatlarını açıkladı.