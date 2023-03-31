Zam bekleyen asgari ücretliye aylık 1250 TL devlet yardımı müjdesi

Asgari ücretle çalışanlar seçim zammı beklerken yardım müjdesi ile sevindi. Yaklaşan genel seçimler öncesinde maaşlarına zam bekleyen çalışanların hayalleri yıkılmıştı. Asgari ücrete ara zam için Temmuz ayı işaret edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanların yüzünü güldürecek duyuruyu yaptı. Asgari ücrete seçim zammı yok ama devlet yardımı var. Başvuru yapan asgari ücretle çalışanlar aylık 1250 TL'ye Varan yardım parasından faydalanacak.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde milyonlarca asgari ücretli çalışan emeklilere olduğu gibi asgari ücrete de seçim zammı bekliyordu. Ancak hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ara zam için temmuz ayını işaret etti. Her ne kadar çalışanlar seçim öncesinde hala umutlu olsa da arazan temmuzda gibi görünüyor. Ancak asgari ücretliler üzülmesin Çünkü aylık 1250 TL devlet yardımıyla asgari ücret yine 10.000 TL'ye tamamlanıyor. Başvuru yapan Asgari ücretli çalışanlara aile Bakanlığı tarafından 1250 TL'ye kadar sosyal yardım imkanı sağlanacak. Başvuru şartları ve detayları bakanlık açıkladı.

AİLE BAKANLIĞI'NA BAŞVURAN ASGARİ ÜCRETLİYE DEVLET YARDIMI VERİLECEK

Aile Bakanlığı Türkiye Aile Destek paketi programı kapsamında neredeyse bir yıla yakın süredir aile yardımı ödemesi yapıyor. Aile yardımı alabilmek için hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu kritere uygun olan asgari ücretli çalışanlar da başvuru yapmaları halinde aile yardımı alma imkanına sahip oluyor. Aile yardımı alabilmek için başvuru işlemleri e-Devlet'ten ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılabiliyor. Yani tek bir şarta Uyan asgari ücretle çalışanlar da her ay düzenli yardım imkânını yakalıyor. Aile yardımı tam 12 ay boyunca devam ediyor.

1250 TL MAXİMUM DESTEK VERİLİYOR

Asgari ücreti çalışanlara aile yardımı kapsamında hane gelirine göre destek sağlanıyor. Yani hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda yardım alan aileler yine gelir durumuna göre yardım miktarına ulaşıyor. Gelir ne kadar az ise yardım miktarı o kadar yükseliyor. Asgari ücretle çalışanlara verilen aylık maksimum yardım ise 1250 TL oluyor. Yine asgari ücretle çalışanlar anaokuluna ya da Anasınıfına giden çocukları olması halinde devletten 350 ile 650 TL arasında değişen çocuk destek bileşeni de alabiliyor. Bu durumda da toplam yardım miktarı 1900 TL'ye kadar çıkıyor.

HEMEN BAŞVURUNUZU YAPIN

Aile yardımı alabilmek için başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapabilirsiniz. Gelir kriterine uygun olduğunuzu düşünüyorsanız geç kalmayın başvuru işlemlerinizi tamamlayın ve nisan ayı ödemesinden siz de faydalanın.