GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Zam bekleyen asgari ücretliye aylık 1250 TL devlet yardımı müjdesi

Asgari ücrete ek zam bekleyen çalışanlara devlet yardımı müjdesi geldi. Başvuru yapan asgari ücretlilere Aile Bakanlığından aylık 1250 TL yardım parası ödenecek.

Zam bekleyen asgari ücretliye aylık 1250 TL devlet yardımı müjdesi

Asgari ücretle çalışanlar seçim zammı beklerken yardım müjdesi ile sevindi. Yaklaşan genel seçimler öncesinde maaşlarına zam bekleyen çalışanların hayalleri yıkılmıştı. Asgari ücrete ara zam için Temmuz ayı işaret edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanların yüzünü güldürecek duyuruyu yaptı. Asgari ücrete seçim zammı yok ama devlet yardımı var. Başvuru yapan asgari ücretle çalışanlar aylık 1250 TL'ye Varan yardım parasından faydalanacak.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde milyonlarca asgari ücretli çalışan emeklilere olduğu gibi asgari ücrete de seçim zammı bekliyordu. Ancak hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ara zam için temmuz ayını işaret etti. Her ne kadar çalışanlar seçim öncesinde hala umutlu olsa da arazan temmuzda gibi görünüyor. Ancak asgari ücretliler üzülmesin Çünkü aylık 1250 TL devlet yardımıyla asgari ücret yine 10.000 TL'ye tamamlanıyor. Başvuru yapan Asgari ücretli çalışanlara aile Bakanlığı tarafından 1250 TL'ye kadar sosyal yardım imkanı sağlanacak. Başvuru şartları ve detayları bakanlık açıkladı.

AİLE BAKANLIĞI'NA BAŞVURAN ASGARİ ÜCRETLİYE DEVLET YARDIMI VERİLECEK

Aile Bakanlığı Türkiye Aile Destek paketi programı kapsamında neredeyse bir yıla yakın süredir aile yardımı ödemesi yapıyor. Aile yardımı alabilmek için hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu kritere uygun olan asgari ücretli çalışanlar da başvuru yapmaları halinde aile yardımı alma imkanına sahip oluyor. Aile yardımı alabilmek için başvuru işlemleri e-Devlet'ten ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılabiliyor. Yani tek bir şarta Uyan asgari ücretle çalışanlar da her ay düzenli yardım imkânını yakalıyor. Aile yardımı tam 12 ay boyunca devam ediyor.

1250 TL MAXİMUM DESTEK VERİLİYOR

Asgari ücreti çalışanlara aile yardımı kapsamında hane gelirine göre destek sağlanıyor. Yani hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda yardım alan aileler yine gelir durumuna göre yardım miktarına ulaşıyor. Gelir ne kadar az ise yardım miktarı o kadar yükseliyor. Asgari ücretle çalışanlara verilen aylık maksimum yardım ise 1250 TL oluyor. Yine asgari ücretle çalışanlar anaokuluna ya da Anasınıfına giden çocukları olması halinde devletten 350 ile 650 TL arasında değişen çocuk destek bileşeni de alabiliyor. Bu durumda da toplam yardım miktarı 1900 TL'ye kadar çıkıyor.

HEMEN BAŞVURUNUZU YAPIN

Aile yardımı alabilmek için başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapabilirsiniz. Gelir kriterine uygun olduğunuzu düşünüyorsanız geç kalmayın başvuru işlemlerinizi tamamlayın ve nisan ayı ödemesinden siz de faydalanın.

ÇOK OKUNAN HABERLER
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 31 zam! İntibak zammı için tarih verildi SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 31 zam! İntibak zammı için tarih verildi
2000-2002-2008 sigorta girişi olanlara sevindirici haber! Erken emeklilik bileti kesildi 2000-2002-2008 sigorta girişi olanlara sevindirici haber! Erken emeklilik bileti kesildi
Ailelere nefes aldıracak destek ödemesi! Çocuk başına 3.038 TL veriliyor Ailelere nefes aldıracak destek ödemesi! Çocuk başına 3.038 TL veriliyor
Asgari ücret 5 hane oluyor! İnce seçim ayar yapıldı, seçim zammı kulislerden sızdı Asgari ücret 5 hane oluyor! İnce seçim ayar yapıldı, seçim zammı kulislerden sızdı
18 yaş üstü herkese 12 ay boyunca 15 bin TL devlet yardımı 18 yaş üstü herkese 12 ay boyunca 15 bin TL devlet yardımı
Emeklilere zam bombardımanı sürüyor! Bu defa bankalar peş peşe duyurdu: 20-25 bin TL'ye çıkıyor Emeklilere zam bombardımanı sürüyor! Bu defa bankalar peş peşe duyurdu: 20-25 bin TL'ye çıkıyor
SON HABERLER
Bankaların Nisan ayı promosyon listesi! 7500, 9500, 10.000, 15.000 TL seç beğen al Bankaların Nisan ayı promosyon listesi! 7500, 9500, 10.000, 15.000 TL seç beğen al
Nakit sorununa ‘Faizsiz’ çözüm! 10.000 TL’yi hemen alın 6 ayda ödeyin! Nakit sorununa ‘Faizsiz’ çözüm! 10.000 TL’yi hemen alın 6 ayda ödeyin!
Zam bekleyen asgari ücretliye aylık 1250 TL devlet yardımı müjdesi Zam bekleyen asgari ücretliye aylık 1250 TL devlet yardımı müjdesi
O tarihten sonra altın alınamayacak! Altında rekorun kralı o tarihte yaşanacak! 31 Mart güncel altın fiyatları O tarihten sonra altın alınamayacak! Altında rekorun kralı o tarihte yaşanacak! 31 Mart güncel altın fiyatları
Garanti BBVA müşterileri yaşadı! Doğalgaz faturasının yüzde 40’ı bedavaya geliyor Garanti BBVA müşterileri yaşadı! Doğalgaz faturasının yüzde 40’ı bedavaya geliyor
Şartlara uygun olan ev hanımı ve annelere 1300 TL çocuk yardımı ödenecek Şartlara uygun olan ev hanımı ve annelere 1300 TL çocuk yardımı ödenecek
Asgari ücret 5 hane oluyor! İnce seçim ayar yapıldı, seçim zammı kulislerden sızdı Asgari ücret 5 hane oluyor! İnce seçim ayar yapıldı, seçim zammı kulislerden sızdı
18 yaş üstü herkese 12 ay boyunca 15 bin TL devlet yardımı 18 yaş üstü herkese 12 ay boyunca 15 bin TL devlet yardımı