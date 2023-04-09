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Yüzde 36 zamlı aylıkların yatma tarihi netleşti! O aylığı alanlara bu ay en az 7.125 TL yatacak!

Yüzde 36 zamlı aylıkların yatma tarihi netleşti! O ödemeleri alanlara maaş tarihleri geldi. İşte dul ve yetim aylığı zamlı ödeme takvimi detayları...

Yüzde 36 zamlı aylıkların yatma tarihi netleşti! O aylığı alanlara bu ay en az 7.125 TL yatacak!

Emeklilere en az maaş 7 bin 500 TL olunca dul ve yetim maaşlarına da zam haberi geldi. Ekonomik anlamda zorlu zamanlardan geçilirken dul ve yetim aylığı için yapılan zammın önemi de büyük. Peki, dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? 2023 zamlı dul ve yetim maaşı ödemesi ne kadar? Dul ve yetim maaşı ödemeleri ne zaman yatırılacak? İşte yüzde 36,36 zam ile birlikte hesaplara yatacak 3.750 TL ödemelerin tüm detayları haberimizde... 


2023 zamlı dul ve yetim maaşlarına dair vatandaşlar sık sık arama yapıyor. Yetim ve dul aylığı ile geçimini sağlayan vatandaşlar için oldukça rahatlatan bu ödemelere de emeklilere zam yapılmasının ardından yüzde 36,36 oranında artış sağlandı. Peki, dul ve yetim aylığı ödemeleri ne zaman yatacak? Kimler dul ve yetim aylığı başvurusu yapabilir? Dul ve yetim aylığı alma şartları neler?  


2023 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR ZAMLANDI? 


2023 zamlı dul ve yetim aylığına emekliye yüzde 30 zam gelmesinden sonra artış sağlandı. Böylelikle emekli minimum 7 bin 500 TL maaş alırken, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlara da yüzde 36,36 zam yapıldı.  


Dul ve yetim aylığı ödemeleri hak sahiplerine emekli maaşına göre yatmaktadır. Yani eşten dolayı maaş alan dul vatandaşa eşi 7 bin 500 TL maaş alıyorsa 3.750 TL ödeme yansımaktadır. Yani maaşın yarısı kadar yatmaktadır.

 
2023 ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? 


Dul ve yetim aylığından faydalanan vatandaşlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca açıklama yapıldı. Açıklamada, “2023 Nisan ödemeleri dosya bazında 7 bin 500 TL ve 8,8 milyon emekli için denecektir.” dendi. Nisan ayında dul ve yetim aylıkları zamlı olarak hesaplara geçecek.   


DUL VE YETİM MAAŞ İKRAMİYESİ 


Dul ve yetim maaşı yatan vatandaşlar için Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak yatacak ödemelerde de aynı şekilde zam gerçekleşti. Bu doğrultuda Nisan ayında 1.100 TL olan ikramiye 2.000 TL oldu. Ölüm aylığı alan vatandaş içinse bu yüzde 75 oranında alanlara 1.500 TL, yüzde 50 alanlara 1.000 TL ve yüzde 25 oranında alanlara ise tam 500 TL bayram ikramiyesi yatacağı anlamına geliyor. 


Böylelikle en az aylık 4.125 TL’den 5.625 TL’ye yükseldi ve ikramiye tutarı da 825 TL’den 1.500 TL’ye arttı. Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara bu durumda net 7.125 TL yatırılacak. 

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