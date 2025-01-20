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Yüzde 325 zamlandı! Vatandaş şaşkına döndü

Eskiden sokak lezzetleri denildiğinde akla gelen en önemli şeylerden biri, uygun fiyatlı ve kolay ulaşılabilen yiyeceklerdi.

Yüzde 325 zamlandı! Vatandaş şaşkına döndü

Günümüzde durum tamamen değişti. Özellikle kokoreç, son yıllarda inanılmaz bir fiyat artışı yaşayarak artık birçok kişi için lüks bir tüketim haline geldi.

Fiyat artışları nedeniyle, eskiden haftada bir kokoreç yiyen vatandaşlar artık ayda bir tüketmeye başladı. Konuyla ilgili bir vatandaşın "Eskiden alt tabakaya hitap ediyordu, şimdi ise lüks oldu" sözleri, durumun vahametini gözler önüne seriyor.

Enflasyon Sokak Lezzetlerini Vurdu

Günümüzde enflasyon, hemen hemen her şeyi etkilediği gibi sokak lezzetlerini de olumsuz etkiledi. Eskiden düşünmeden sevdiği yiyecekleri tüketen vatandaşlar artık iki kez düşünmek zorunda kalıyor. Kokoreç, fiyat artışıyla en çok dikkat çeken yiyeceklerden biri.

Özellikle 2023’ten 2025’e kadar yaşanan fiyat artışı, sokak lezzetleri arasında en çarpıcı olanlardan biri olarak öne çıkıyor. Eskiden uygun fiyatıyla her kesimden insanın kolayca ulaşabildiği kokoreç, artık ciddi bir bütçe gerektiriyor.

Kokoreç Fiyatlarındaki Dudak Uçuklatan Artış

Kokoreç fiyatları son yıllarda adeta uçuşa geçti. Birkaç yıl öncesine kadar sokak satıcılarından ya da restoranlardan 70 TL gibi makul bir fiyatla alınabilen yarım ekmek kokoreç, günümüzde 300 TL’yi buldu.

İşte kokoreç fiyatlarının yıllara göre değişimi:

Yıl Fiyat (Yarım Ekmek Kokoreç) Artış Oranı

2023 70 TL -

2024 180 TL %157

2025 300 TL %66

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Kaynak: Gazeteoku.com

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