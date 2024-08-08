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Yüzde 250 Zam Geldi! Vatandaş Dumur Oldu

Türkiye'deki özel liseler, 2024-2025 eğitim yılı için eğitim ücretlerindeki sarsıcı artışlarla gündeme geldi. Yüzde 100'ü aşan zam oranları, özellikle yabancı kökenli Amerikan, Fransız ve Alman okullarında daha da belirginleşti. Örneğin, bazı kurumlar yıllık öğrenim ücretlerini %250 gibi rekor bir oranda yükseltti.

Yüzde 250 Zam Geldi! Vatandaş Dumur Oldu

Bu yıl, özel okulların talep ettiği ücretler adeta göz kamaştırıcı. İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından Robert Koleji, ücretini yüzde 134.7 artırarak 1 milyon 47 bin 900 TL'ye çıkardı. Bunu takiben, Üsküdar Amerikan Lisesi %126.1'lik artışla 955 bin TL ücret belirledi. St. Joseph Fransız Lisesi ve Notre Dame de Sion Lisesi'nin talep ettiği ücretler sırasıyla 920.250 TL ve 895 bin TL oldu.

Aileler ve öğrenciler için bu durum, eğitim olanaklarını yeniden değerlendirme zorunluluğunu gündeme getiriyor. Öğrencilerin özel okullara erişimi giderek zorlaşırken, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda ciddi soru işaretleri ortaya çıkıyor. Bu durum, gelecek nesillerin eğitimine erişimde ciddi engeller oluşturabilecek bir trendin habercisi olabilir.

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