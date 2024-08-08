Yüzde 250 Zam Geldi! Vatandaş Dumur Oldu

Bu yıl, özel okulların talep ettiği ücretler adeta göz kamaştırıcı. İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından Robert Koleji, ücretini yüzde 134.7 artırarak 1 milyon 47 bin 900 TL'ye çıkardı. Bunu takiben, Üsküdar Amerikan Lisesi %126.1'lik artışla 955 bin TL ücret belirledi. St. Joseph Fransız Lisesi ve Notre Dame de Sion Lisesi'nin talep ettiği ücretler sırasıyla 920.250 TL ve 895 bin TL oldu.

Aileler ve öğrenciler için bu durum, eğitim olanaklarını yeniden değerlendirme zorunluluğunu gündeme getiriyor. Öğrencilerin özel okullara erişimi giderek zorlaşırken, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda ciddi soru işaretleri ortaya çıkıyor. Bu durum, gelecek nesillerin eğitimine erişimde ciddi engeller oluşturabilecek bir trendin habercisi olabilir.