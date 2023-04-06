Yüzde 15+45 zam ve maaşa ek 15 bin TL ödeme! Kamu işçisi, memur, memur emeklisi milyonlara müjde

Kamu işçisi, memur ve memur emeklisi için ara zam tarihleri merakla bekleniyordu. Uzun süreden beri yapılan 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında bugün dananın kuyruğu kopuyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ve işveren temsilcileri bir araya geliyor. 20 Ocak'ta verilen talepler bugün değerlendirilecek ve masaya yatırılacak. Kamu çalışanlarına ara zam müjdesi Bugün gelebilir.

Kamu işçisi 700.000 kişinin ücretlerine zam görüşmeleri devam ediyor. İşçi ve işveren kesimleri Bugün bir araya gelecek. İşçi kesimi 20 Ocak'ta taleplerini sunmuştu. Bugün yapılacak olan görüşmede işveren kesiminin de teklifini sunması bekleniyor. Görüşmelerde işçi kesimini Türk iş ve Hak İş heyetleri temsil ederken işveren kesimini ise TÜHİS temsil ediyor. Tarafların arasında anlaşma sağlanması durumunda kamu işçisi, memur ve memur emeklisine ara zam bekleniyor. Üstelik memura ve kamu işçisine ara zam oranları da belli oldu.

700.000 KAMU İŞÇİSİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

2023 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve Protokolü görüşmeleri 700.000'den fazla kamu işçisini doğrudan ilgilendiriyor. Demiryolları, Karayolları, Şeker Fabrikaları, İl Özel idareleri, Kömür İşletmeleri, elektrik üretim santralleri ve üniversite ile hastanelerin aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan görüşmelerde zam oranları masaya yatırılıyor. Zam oranları ile ilgili ilk bilgiler de geldi.

TABAN ÜCRET 15.000 TL'YE YÜKSELECEK

Bugüne kadar gerçekleşen görüşmelerde işçi tarafı teklifini 20 Ocak tarihinde sunmuştu. İşçi tarafının belirlediği ortak taleplerde aylık brüt taban ücretinin 15.000 liraya yükseltilmesi ve bunun ardından da bütün ücretlere %15 oranında refah Payı ilave edilmesi istenmişti. Refah payı ve taban ücret artışı ile birlikte bu durumda ilk 6 ay için %45, 2. 3. ve 4. 6 aylar için ise yüzde 5 oranında zam ve enflasyon farkı istenmişti.

Görüşmelerde işçi tarafı tekliflerini sunarken işveren tarafının teklifi ise bugün belli olacak. Şu sıralar belediyeler ise sendikalarla özel görüşmeler yaparak çalışanlarının yeni maaşlarını belirliyor. Bugün yapılacak olan görüşmelerin tamamlanması durumunda 700 binden fazla kamu işçisine verilecek olan ara zam netleşmiş olacak. Gün içinde ara Zam konusunda detaylı bilgilerin gelmesi halinde haberlerimizde sizlerle paylaşacağız...