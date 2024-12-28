Yüzde 100 zam yapıldı; Artık bu fiyat

Plastik poşetlerden alınan geri kazanım katılım payı üretlerinde yüzde 43,93 oranında bir artış yaşandı. Bu artışla birlikte, plastik poşet fiyatları 50 kuruşa çıkarılırken, tüketicilere yüzde 100 oranında zam olarak yansıdı.

Plastik Poşet Fiyatlarına Tarihteki İlk Zam

2019 yılında yürülüe giren plastik poşet uygulamasında fiyatlar, bugüne kadar sabit olarak 25 kuruş seviyesinde tutuluyordu. 1 Ocak 2024 itibariyle geri kazanım katılım payının 60 kuruş olarak belirlendiği duyurulmuş, ancak tüketiciler 25 kuruş ödeme yapmaya devam etmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte, plastik poşet fiyatları tarihte ilk kez artırılarak 50 kuruş olarak uygulanmaya başlanacak.

Geri Kazanım Payı Üretleri ve Tüketiciye Etkisi

Yeni düzenleme ile plastik poşetlerden alınan geri kazanım katılım payı 86 kuruşa yükseltilmiştir. Bu artış, plastik poşet fiyatlarının maliyetini ikiye katlayarak tüketicilere yansımıştır. Tüketici hakları uzmanları, bu fiyat artışının türkiye genelindeki tüketim alışkanlıklarını değiştirebileceğini ve tek kullanımlık plastik kullanımını azaltabileceğini vurgulamaktadır.

Derleme: Gazeteoku.com