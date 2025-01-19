Yüzde 10 peşin 20 sene vadeli konut projesinde aylık taksit kaç TL olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulan bu kampanya, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Özellikle dar gelirli aileler ve genç çiftler için tasarlanan kampanya, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme planlarıyla dikkat çekiyor. İşte kampanyanın detayları, başvuru şartları ve ödeme planları hakkında tüm merak edilenler…

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Yeni Konut Kampanyasının Detayları

Yeni konut kampanyası, konut sahibi olmayı kolaylaştıran düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.

✅ Peşinat: Konut değerinin sadece %10'u peşin olarak ödenecek.

✅ Vade: 240 aya kadar uzun vadeli taksit imkanı sunulacak.

✅ Aylık Taksitler: Memur maaş zamları ile güncellenecek ancak artış oranı memur zamlarının altında tutulacak.

📌 Örnek Hesaplama:

4 Milyon TL değerinde bir konut için peşinat 400.000 TL olacak.

Geri kalan 3.600.000 TL ise 240 ay (20 yıl) vadeli olarak ödenecek.

Aylık taksitler, gelir düzeyine göre değişmekle birlikte 15.000 - 20.000 TL aralığında olacak.

Hükümet, bu projeyle özellikle ilk kez ev sahibi olacak genç çiftleri, yeni evlenenleri ve dar gelirli aileleri desteklemeyi amaçlıyor.

📌 Hedef Kitle:

Hane halkı geliri 45.000 TL'yi aşmayanlar başvurabilecek.

Üzerine kayıtlı konut bulunmayan çekirdek aileler yararlanabilecek.

18 yaşından büyük herkes başvurabilir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu düzenlemenin aile kurumunu güçlendirme politikalarının bir parçası olduğunu ve genç nüfusun ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Kampanyaya başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve Türkiye'nin 81 ilini kapsayacak şekilde uygulanacak.

📌 Başvuru Şartları:

✔️ 18 yaşından büyük olmak

✔️ Hane halkı gelirinin 45.000 TL’yi aşmaması

✔️ Çekirdek aile fertlerinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması

📌 Başvuru Nasıl Yapılır?

e-Devlet üzerinden online başvuru yapılabilecek.

Ayrıca, TOKİ ve ilgili bankalar üzerinden de başvuru imkanı sunulabilir.

Başvuru süreci başladığında detaylı açıklamalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak.

📌 Bankalar ve faiz oranları nasıl şekillenecek?

Hükümet, bankalarla birlikte düşük faizli konut kredisi seçeneklerini de değerlendirebilir. Ancak faiz oranlarının genel piyasa koşullarına bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

📌 Siz bu kampanya hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz!

Kaynak ve Bilgi: TOKİ Resmi Sitesi