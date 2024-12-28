Yurt dışı çıkış harcına dev zam geldi! Pes dedirtti

Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla yurt dışına çıkış harcı 710 TL olarak uygulanacak. Bu artış, seyahat planlayan bireyler için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

2024'teki Değişiklikler

2024 yılında yurt dışına çıkış harcı 500 TL olarak belirlenmişti. Bu tutar, 12 Ağustos 2024'te 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmişti. Yeni zamla birlikte harç bedeli 710 TL'ye çıkarıldı ve dijital ödeme yöntemleriyle daha hızlı ve kolay bir şekilde ödenebilir hale getirildi.

Yeni Ödeme Yöntemleri

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla basılı harç pulu uygulaması sona erecek. Yurt dışı çıkış harcı ödemeleri şu kanallar üzerinden yapılabilecek:

Dijital Vergi Dairesi

GİB Mobil uygulaması

Havalimanındaki vezneler

Anlaşmalı bankalar

İstanbul Havalimanı'nda Bilgilendirme

İstanbul Havalimanı'nda yolcuların bilgilendirilmesi amacıyla afişler asıldı. Afişlerde, "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 itibarıyla pulla ödeme sona eriyor" ifadelerine yer verildi. Bu düzenleme, yolcuların ödeme işlemlerini daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerini hedefliyor.

Bu zam, yurt dışına sık sık seyahat eden vatandaşlar için bütçe planlamasında önemli bir yer tutacak. Ayrıca, dijitalleşme adımlarıyla ödeme süreçlerinin kolaylaştırılması, işlemlerin daha verimli hale getirilmesi açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.



Kaynak: Resmi Gazete

Derleme: Gazeteoku.com