Yumurta Kahve Et ve Çikolata Fiyatları Zirveye Ulaştı!

Fiyatlardaki yüksek artışlar son dönemde pek çok kişinin cüzdanını zorlamaya devam ediyor. Her geçen gün market alışverişi yaparken gözlerimiz raflardaki fiyat etiketlerine bir göz atmakla kalmıyor aynı zamanda bu artışların sebeplerini de sorguluyoruz. Ancak aslında bu zamların tek bir nedeni yok. Ekonomik dalgalanmalara, enflasyona bağlı artışların dışında bu ürünlerdeki fiyat artışları farklı bir dizi etkenden kaynaklanıyor.

Yumurta Fiyatları Tüketiciyi Üzüyor

Yumurta fiyatlarındaki bu dramatik yükselişin ardında geçtiğimiz yıl ülke genelinde görülen kuş gribi salgınının tavuk sürülerine büyük zarar vermesi yatıyor. Birçok çiftlikte tavuklar telef oldu, bu da yumurta üretiminde ciddi bir azalmaya sebep oldu. Üretim daralmasıyla birlikte doğal olarak fiyatlar da tavan yaptı. Ayrıca yıl sonu tatillerinin gelmesiyle birlikte artan talep bu durumu daha da pekiştirdi. Yumurta fiyatlarının, önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam etmesi bekleniyor çünkü besiciler bu yılın sonunda üretimdeki eksikliklerini tam olarak gideremeyebilirler.

Kahve fiyatlarındaki artış da dikkat çekici bir başka konu. Dünya genelinde kahve üretiminin büyük bir kısmı Brezilya Vietnam gibi ülkelerde yapılıyor. Ancak son yıllarda bu bölgelerde yaşanan iklim değişiklikleri kuraklıklar ve zayıf hasatlar kahve üretimini ciddi şekilde etkiledi. Bunun sonucunda kahve fiyatları dünya çapında yükseliyor. Ayrıca pandemi sonrası yeniden artan talep kahve fiyatlarının daha da zirveye çıkmasına sebep oldu. Özellikle kafe kültürünün hızla yayıldığı ülkelerde kahveye olan talep arttıkça fiyatların yükselmesi kaçınılmaz oldu.

Kahve ve Çikolata Fiyatlarındaki Artış

Brezilya'daki olumsuz hava koşulları Arabica kahve çekirdeklerinin üretimini zorlaştırırken bunun sonucu olarak kahve fiyatları tarihsel olarak yüksek seviyelere ulaştı. Aynı şekilde Batı Afrika'daki hava şartlarının kötüleşmesi ve tarımsal zorluklar kakao üretimini olumsuz etkileyerek çikolata fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Küresel çapta yaşanan bu sıkıntılar kahve ve çikolata severleri zor durumda bırakıyor.

Bu fiyat artışları yalnızca tüketiciyi değil aynı zamanda esnafı da zorluyor. Artan gıda maliyetleri marketlerin yanı sıra restoran işletmelerini de olumsuz etkiliyor. Örneğin ABD'nin Nebraska eyaletinde bir restoran sahibi yumurta fiyatlarının sadece birkaç ay içinde dört kat arttığını söylüyor. Ancak müşteri kaybetmemek için fiyatlarını artırmamaya çalışan bu işletmeciler durumdan oldukça şikayetçi. Gıda fiyatlarının sürekli artması işletmecilerin daha verimli olma arayışını da beraberinde getiriyor.

Fiyat Artışı Duracak mı?

Ekonomistler gıda fiyatlarının eski seviyelere dönmesinin pek mümkün olmadığını belirtiyor. Pandemi savaşlar ve iklim değişikliği gibi küresel faktörlerin etkisiyle gıda arzı ciddi şekilde azaldı ve bu durum fiyatları yükseltmeye devam ediyor. Hatta en iyimser senaryoda bile fiyatların sadece sabitlenebileceği ve eski seviyelere inmeyeceği öngörülüyor.