GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Emeklilere yılbaşı özel müjde! 17500 TL hazır Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Yumurta Kahve Et ve Çikolata Fiyatları Zirveye Ulaştı!

Yumurta, kahve, et ve çikolata fiyatları neden bu kadar arttı? Ekonomik kriz mi enflasyon mu yoksa başka bir şey mi? Son zamanlarda market alışverişi yapan herkes cüzdanını zorlayan bu yüksek fiyat artışları karşısında şaşkın.

Yumurta Kahve Et ve Çikolata Fiyatları Zirveye Ulaştı!

Fiyatlardaki yüksek artışlar son dönemde pek çok kişinin cüzdanını zorlamaya devam ediyor. Her geçen gün market alışverişi yaparken gözlerimiz raflardaki fiyat etiketlerine bir göz atmakla kalmıyor aynı zamanda bu artışların sebeplerini de sorguluyoruz. Ancak aslında bu zamların tek bir nedeni yok. Ekonomik dalgalanmalara, enflasyona bağlı artışların dışında bu ürünlerdeki fiyat artışları farklı bir dizi etkenden kaynaklanıyor.

Yumurta Fiyatları Tüketiciyi Üzüyor

Yumurta fiyatlarındaki bu dramatik yükselişin ardında geçtiğimiz yıl ülke genelinde görülen kuş gribi salgınının tavuk sürülerine büyük zarar vermesi yatıyor. Birçok çiftlikte tavuklar telef oldu, bu da yumurta üretiminde ciddi bir azalmaya sebep oldu. Üretim daralmasıyla birlikte doğal olarak fiyatlar da tavan yaptı. Ayrıca yıl sonu tatillerinin gelmesiyle birlikte artan talep bu durumu daha da pekiştirdi. Yumurta fiyatlarının, önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam etmesi bekleniyor çünkü besiciler bu yılın sonunda üretimdeki eksikliklerini tam olarak gideremeyebilirler.

Kahve fiyatlarındaki artış da dikkat çekici bir başka konu. Dünya genelinde kahve üretiminin büyük bir kısmı Brezilya Vietnam gibi ülkelerde yapılıyor. Ancak son yıllarda bu bölgelerde yaşanan iklim değişiklikleri kuraklıklar ve zayıf hasatlar kahve üretimini ciddi şekilde etkiledi. Bunun sonucunda kahve fiyatları dünya çapında yükseliyor. Ayrıca pandemi sonrası yeniden artan talep kahve fiyatlarının daha da zirveye çıkmasına sebep oldu. Özellikle kafe kültürünün hızla yayıldığı ülkelerde kahveye olan talep arttıkça fiyatların yükselmesi kaçınılmaz oldu.

Kahve ve Çikolata Fiyatlarındaki Artış

Brezilya'daki olumsuz hava koşulları Arabica kahve çekirdeklerinin üretimini zorlaştırırken bunun sonucu olarak kahve fiyatları tarihsel olarak yüksek seviyelere ulaştı. Aynı şekilde Batı Afrika'daki hava şartlarının kötüleşmesi ve tarımsal zorluklar kakao üretimini olumsuz etkileyerek çikolata fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Küresel çapta yaşanan bu sıkıntılar kahve ve çikolata severleri zor durumda bırakıyor.

Bu fiyat artışları yalnızca tüketiciyi değil aynı zamanda esnafı da zorluyor. Artan gıda maliyetleri marketlerin yanı sıra restoran işletmelerini de olumsuz etkiliyor. Örneğin ABD'nin Nebraska eyaletinde bir restoran sahibi yumurta fiyatlarının sadece birkaç ay içinde dört kat arttığını söylüyor. Ancak müşteri kaybetmemek için fiyatlarını artırmamaya çalışan bu işletmeciler durumdan oldukça şikayetçi. Gıda fiyatlarının sürekli artması işletmecilerin daha verimli olma arayışını da beraberinde getiriyor.

Fiyat Artışı Duracak mı?

Ekonomistler gıda fiyatlarının eski seviyelere dönmesinin pek mümkün olmadığını belirtiyor. Pandemi savaşlar ve iklim değişikliği gibi küresel faktörlerin etkisiyle gıda arzı ciddi şekilde azaldı ve bu durum fiyatları yükseltmeye devam ediyor. Hatta en iyimser senaryoda bile fiyatların sadece sabitlenebileceği ve eski seviyelere inmeyeceği öngörülüyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Asgari Ücret 34 bin TL, en düşük emekli maaşı 21 bin TL! Bunun altındaki rakam.. Asgari Ücret 34 bin TL, en düşük emekli maaşı 21 bin TL! Bunun altındaki rakam..
Memur alımı akşam üstü duyuruldu; 50-55-60 KPSS puanı yetiyor! Memur alımı akşam üstü duyuruldu; 50-55-60 KPSS puanı yetiyor!
Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi! Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi!
Çöpe atmak yerine yutmak lazımmış. 1 tanesini yutmak bile o problemi yok ediyor Çöpe atmak yerine yutmak lazımmış. 1 tanesini yutmak bile o problemi yok ediyor
Bu yaşı geçen otomobiliniz varsa vergisiz araba alabilirsiniz Bu yaşı geçen otomobiliniz varsa vergisiz araba alabilirsiniz
Bakanlık açıkladı! 9 bin 77 TL hesaplara yatırıldı Bakanlık açıkladı! 9 bin 77 TL hesaplara yatırıldı
SON HABERLER
Emeklilere Yılbaşı Özel Müjde! 17.500 TL’niz O Bankada Hazır Hemen Alın Emeklilere Yılbaşı Özel Müjde! 17.500 TL’niz O Bankada Hazır Hemen Alın
Az emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan toplu paranızı alın! Az emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan toplu paranızı alın!
Tostçular salçayı böyle saklıyor ve küf oluşmuyor Tostçular salçayı böyle saklıyor ve küf oluşmuyor
474.500 TL nakit paraya Peugeot'dan sıfır araba! 474.500 TL nakit paraya Peugeot'dan sıfır araba!
AHLAKSIZLAR! Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne koymuşlar AHLAKSIZLAR! Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne koymuşlar
SGK uzmanı açıkladı! Kıdem tazminatında yüzde 12'lik artış! Brüt tutar 46.844 TL SGK uzmanı açıkladı! Kıdem tazminatında yüzde 12'lik artış! Brüt tutar 46.844 TL
Emekli maaşlarında dev değişim! Memurlar ve İşçiler İçin yüzde 30 Zam Fırsatı Emekli maaşlarında dev değişim! Memurlar ve İşçiler İçin yüzde 30 Zam Fırsatı
Elinde olan mest olur; Pi Coin borsaya girdi mi? Pi Coin 2025 tahmini... Elinde olan mest olur; Pi Coin borsaya girdi mi? Pi Coin 2025 tahmini...