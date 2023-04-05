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Yok mu arttıran! 9.200 TL promosyon! 8.000 TL’ye varan nakit promosyona ek

Yok mu arttıran! 9.200 TL promosyon! 8.000 TL’ye varan nakit promosyona ek verilecek! İşte o bankanın promosyon miktarı ve tüm detaylar...

Yok mu arttıran! 9.200 TL promosyon! 8.000 TL’ye varan nakit promosyona ek

QNB Finansbank, diğer bankalara meydan okuyarak 9.200 TL promosyon fırsatını bankasına emekli maaşını taşıyacak olan vatandaşlara sundu. Üstelik şubeye gitmeye gerek kalmadan, yalnızca cep telefonu ile verilecek dijital onay ile işleri de kolaylaştırdı. İşte QNB Finansbank emekli promosyon detayları... 


Emekli maaşları en az 7 bin 500 TL olunca, emeklilerden henüz promosyon ödemesini almayanlar hummalı bir araştırmaya girişti. Bu araştırma özellikle “Hangi banka daha çok promosyon veriyor?” sorusu çerçevesinde hararetle sürdürülüyor. Emekliler hem zamlı maaşlarını hem bayram ikramiyesini hem de Nisan 2023 promosyonları da alarak adeta ikramiye almış gibi sevinecekler. Peki, QNB Finansbank emekli promosyonu ne kadar? QNB Finansbank promosyon ödemesi son tarihi ne zaman?  


QNB FİNANSBANK PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR? 


QNB Finansbank emekli promosyon ödemesi 8.000 TL’ye kadar varıyor. Ancak yanında ek ödemeler ile bu rakam artıyor. QNB Finansbank emekli promosyonu şu şekilde yatacak: 


0 TL ile 3.499 TL arasında QNB Finansbank’tan maaşını çekecek olan emeklilere 4.800 TL ödeme yatacak.  


3.500 TL ile 7.499 TL arasında maaşını çekenlere ise 5.600 TL ödeme yapılacak. 
QNB Finansbank üzerinden 7.500 TL ile 9.999 TL arasında olan emekli maaşını çekenler ise 7.200 TL emekli promosyonu alacak.  


10.000 TL üzerinde maaşı olan vatandaşlar ise 8.000 TL promosyon alacak.  
Bunlarla bitmiyor ve QNB Finansbank ekstra 1.200 TL emekli promosyon ödemesi daha yapıyor. Bunun için tek yapılması gereken CardFinans Emekli kredi kartını kullanmak ve karttan alışverişlerinize yapılacak olan 1.200 TL indirimin tadını çıkarmak oluyor.  


QNB FİNANSBANK AVANTAJLARI 


Diğer yandan bir sene boyunca kart ücreti alınmayacak olması ve para transferlerini tamamen ücretsiz gerçekleştirme avantajı da QNB Finansbank ile sunuluyor. Hemen dijital onay ile ya da şubeden veya e-Devlet üzerinden maaş hesabınızı QNB Finansbank’a taşıyarak bu ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.  

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