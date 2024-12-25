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Yoğurt sevenler dikkat; BİM'den beklenen açıklama geldi

BİM marketler grubu, yoğurt tüketmeyi tercih eden vatandaşlar için yeni bir indirim kampanyası duyurdu.

Yoğurt sevenler dikkat; BİM'den beklenen açıklama geldi

Türkiye genelindeki tüm BİM mağazalarında geçerli olacak bu kampanya, yoğurt severlerin cebini rahatlacak avantajlar sunuyor.

BİM’de Satışa Sunulan İndirimli Yoğurt Ürünleri:

Dost 2x125 gr Çilek-Frambuaz-Şeftali Meyveli Yoğurt

Fiyat: 24,50 TL

Birim Fiyat: 98,00 TL/kg

Dost 500 gr Çilek - Kayısı Şeftali - Orman Meyveli Yoğurt

Fiyat: 34,50 TL

Birim Fiyat: 69,00 TL/kg

Dost 1.5 kg Kaymaklı Tava Yoğurt

Fiyat: 72,50 TL

Birim Fiyat: 48,33 TL/kg

Dost 5 kg Homojenize Yoğurt

Fiyat: 149,00 TL

Birim Fiyat: 29,80 TL/kg

Dost 3 kg Homojenize Yoğurt

Fiyat: 109,00 TL

Birim Fiyat: 36,33 TL/kg

Dost 500 gr Homojenize Yoğurt

Fiyat: 21,50 TL

Birim Fiyat: 43,00 TL/kg

Dost 1.5 kg Homojenize Yoğurt

Fiyat: 51,50 TL

Birim Fiyat: 34,33 TL/kg

Dost 900 gr Kova Süzme Yoğurt

Fiyat: 81,00 TL

Birim Fiyat: 90,00 TL/kg

Dost 1.5 kg Yarım Yağlı Yoğurt

Fiyat: 49,50 TL

Birim Fiyat: 33,00 TL/kg

Dost Gurme Meyveli 125 gr Karma Yoğurt

Fiyat: 21,00 TL

Birim Fiyat: 168,00 TL/kg

Dost 2.5 kg Yarım Yağlı Yoğurt

Fiyat: 79,00 TL

Birim Fiyat: 31,60 TL/kg

Bu ürünler, yoğurt tüketiminin yaygın olduğu Türkiye’de hem ekonomik hem de sağlıklı seçenekler sunuyor. Özellikle aile boyu ambalajlar, uzun süreli tüketim için avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor.

Kaynak: BİM Resmi Web Sitesi

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