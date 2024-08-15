Yılbaşı zam fiyaskosu: Asgari ücrete yüzde 10, memur ve memur emeklilerine yüzde 5.5, emeklilere yüzde 9.3 zam- Seçim döneminde asgari ücretli, memur ve emekliler %50’ye varan zamlarla karşılaşmıştı. Ancak 2025 yılının başında, bu grupları oldukça düşük oranlı zamlar bekliyor. İktidarın 2025 yılında enflasyonu %14'e indirme hedefi doğrultusunda, maaş zamları ciddi şekilde düşürülecek.

Ekonomi Yönetimi ve Merkez Bankası'ndan Maaş Zammı Stratejisi

Yılbaşı zam fiyaskosu: Asgari ücrete yüzde 10, memur ve memur emeklilerine yüzde 5.5, emeklilere yüzde 9.3 zam. Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası, maaş zamlarının enflasyon tahminleriyle uyumlu olması gerektiğini savunuyor. Bu yaklaşım, 2024 yılında temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmamasıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise 2025 hedefleri kapsamında, enflasyonu düşürme amacıyla maaş artışlarının kısıtlanacağı belirtiliyor.

Yıl sonunda enflasyonun %38 civarında gerçekleşmesi halinde, memur ve memur emeklilerine 2025'in ilk günü itibarıyla %0.57 enflasyon farkı ve %6 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Böylece toplam zam oranı %6.61 olacak. Eğer enflasyon %42 seviyesine çıkarsa, zam oranı %9.7'ye; %45’e ulaşırsa ise %12.02'ye yükselecek.

İşçi ve Esnaf Emeklileri İçin Zam Oranları

Son 6 aylık enflasyon oranına göre zam alan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına da yıl sonunda TÜFE %38 olursa, %10.63 zam yapılacak. Ancak, bu enflasyon tahmininin tutması zor görünüyor. Eğer yıl sonu enflasyonu %42’ye çıkarsa, zam oranı %13.84'e; %45’i bulursa %16.25'e yükselecek.

Asgari Ücretliler İçin Yoksullaşma Tehlikesi

İktidarın 2025 yılında enflasyonu %14’e düşürme hedefi kapsamında, asgari ücret zammının %15'te tutulması durumunda, 1 Ocak 2025’te asgari ücret 19 bin 552 TL olacak. Eğer refah payı eklenerek zam %20'ye çıkarılırsa asgari ücret 20 bin 402 TL, zam %25 uygulanırsa 21 bin 252 TL olacak.

Ancak, Temmuz ayında %25 zam yapılmış olsaydı, Ocak ayında asgari ücret %15 zamla 24 bin 440 TL’ye, %20 zamla ise 25 bin 503 TL’ye yükselecekti. Bu durum, asgari ücretlilerin 2025 yılında yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

2025 yılı için planlanan zam oranları, ekonomik beklentiler ve enflasyon hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, çalışanlar, memurlar ve emekliler için ciddi bir hayal kırıklığı yaratacak gibi görünüyor.

Derleme: Gazeteoku.com